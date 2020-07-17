Пациенты, проходящие лечение от COVID-19 дома, получат лекарства бесплатно

Министерству здравоохранения поручено создать запас из 50 000 комплектов необходимых лекарств и средств защиты.

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Накануне в рамках внепланового совещания Республиканской спецкомиссии было принято решение предоставлять бесплатные лекарства пациентам с коронавирусом, которые лечатся в домашних условиях.

Утвержден перечень этих препаратов. В список вошли "Гидроксихлорохин", "Азитромицин", "Парацетамол", "Витамин С" и медицинские маски.

Данные лекарства и средства защиты, согласно рекомендациям врачей, будут назначаться также пациентам с бессимптомной формой коронавируса, которые должны проходить лечение дома.

Министерству здравоохранения поручено создать запас из 50 000 комплектов необходимых лекарств и средств защиты.

Напомним, 17 июня стало известно о том, что по поручению президента страны Шавката Мирзиёева лечение легкой и бессимптомной форм заболевания коронавирусом в Узбекистане будет проводиться в домашних условиях.

По словам представителя оперштаба, такие больные будут постоянно находиться под медицинским наблюдением, а протокол лечения изменен с учетом международных рекомендаций.