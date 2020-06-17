В Узбекистане легкую и бессимптомную форму коронавируса будут лечить дома

Такие больные будут постоянно находиться под медицинским наблюдением, а протокол лечения изменен с учетом международных рекомендаций, а также опыта таких стран, как Великобритания и Россия.

ТАШКЕНТ, 17 июн - Sputnik. Лечение легкой и бессимптомной форм заболевания коронавирусом в Узбекистане будет проводиться в домашних условиях с учетом зарубежного опыта, сообщили РИА Новости в оперштабе при Кабмине страны.

"Пациентов с бессимптомной или легкой формой коронавируса будут лечить в домашних условиях", - сказал представитель оперштаба.

Он уточнил, что такая практика будет внедрена по поручению президента страны Шавката Мирзиёева.

По словам представителя оперштаба, такие больные будут постоянно находиться под медицинским наблюдением, а протокол лечения изменен с учетом международных рекомендаций, а также опыта таких стран, как Великобритания и Россия.

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"Кроме того, Министерство здравоохранения отказалось от практики реабилитации пациентов, вылечившихся от коронавируса", - добавил он.

Напомним, в Узбекистане продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на зоны в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.

В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.