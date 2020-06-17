19:00 17 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск

В Узбекистане легкую и бессимптомную форму коронавируса будут лечить дома

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (593)
531 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200617/14356458/V-Uzbekistane-legkuyu-i-bessimptomnuyu-formu-koronavirusa-budut-lechit-doma.html

Такие больные будут постоянно находиться под медицинским наблюдением, а протокол лечения изменен с учетом международных рекомендаций, а также опыта таких стран, как Великобритания и Россия.

ТАШКЕНТ, 17 июн - Sputnik. Лечение легкой и бессимптомной форм заболевания коронавирусом в Узбекистане будет проводиться в домашних условиях с учетом зарубежного опыта, сообщили РИА Новости в оперштабе при Кабмине страны.

"Пациентов с бессимптомной или легкой формой коронавируса будут лечить в домашних условиях", - сказал представитель оперштаба.

Он уточнил, что такая практика будет внедрена по поручению президента страны Шавката Мирзиёева.

По словам представителя оперштаба, такие больные будут постоянно находиться под медицинским наблюдением, а протокол лечения изменен с учетом международных рекомендаций, а также опыта таких стран, как Великобритания и Россия.

Выздоровевших от коронавируса больше не отправляют на реабилитацию >>

"Кроме того, Министерство здравоохранения отказалось от практики реабилитации пациентов, вылечившихся от коронавируса", - добавил он.

Напомним, в Узбекистане продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на зоны в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.

В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (593)
Теги:
лечение, Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Незабываемый Вьетнам: какой увидел страну ирландский фотограф-путешественник
Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52H над Балтикой
Российские военные перехватили над Балтикой бомбардировщики США — видео
Завершение строительства двух новых станций ташкентского метро
Новые станции метро в Ташкенте: облик и технические особенности

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться