Больницы Ташкента получили новые автомобили и аппараты ИВЛ

Было приобретено: 40 аппаратов ИВЛ, 120 детских и 80 взрослых СИПАП-аппаратов, 70 тысяч комбинезонов, 70 тысяч масок и автомобили Damas.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. Хокимият Ташкента совместно с Министерством здравоохранения Узбекистана приобрели медицинское оборудование и принадлежности, а также 50 автомобилей Damas, сообщает пресс-служба администрации.

"Было приобретено: 40 аппаратов ИВЛ, 120 детских и 80 взрослых СИПАП-аппаратов, 70 тысяч комбинезонов, 70 тысяч масок, 200 тысяч бахил, 5 тысяч медицинских шапочек, 3 тысячи защитных очков, 150 тысяч перчаток", - говорится в информации.

Также приобретено 50 автомобилей Damas, 25 из которых распределены в службы скорой помощи, 23 – в районные СЭС, 2 – в психиатрические больницы.

Напомним, в начале июля в Узбекистан из-за границы доставили 15 современных реанимобилей для транспортировки пациентов с коронавирусом.

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В новых машинах имеются дефибрилляторы, электрокардиографы, респираторы для искусственного дыхания, а также лекарства.