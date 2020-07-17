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Аппарат для ИВЛ

Больницы Ташкента получили новые автомобили и аппараты ИВЛ

© Sputnik / Павел Львов
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (698)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200717/14561583/Bolnitsy-Tashkenta-poluchili-novye-avtomobili-i-apparaty-IVL.html

Было приобретено: 40 аппаратов ИВЛ, 120 детских и 80 взрослых СИПАП-аппаратов, 70 тысяч комбинезонов, 70 тысяч масок и автомобили Damas.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. Хокимият Ташкента совместно с Министерством здравоохранения Узбекистана приобрели медицинское оборудование и принадлежности, а также 50 автомобилей Damas, сообщает пресс-служба администрации.

"Было приобретено: 40 аппаратов ИВЛ, 120 детских и 80 взрослых СИПАП-аппаратов, 70 тысяч комбинезонов, 70 тысяч масок, 200 тысяч бахил, 5 тысяч медицинских шапочек, 3 тысячи защитных очков, 150 тысяч перчаток", - говорится в информации.

Также приобретено 50 автомобилей Damas, 25 из которых распределены в службы скорой помощи, 23 – в районные СЭС, 2 – в психиатрические больницы.

Напомним, в начале июля в Узбекистан из-за границы доставили 15 современных реанимобилей для транспортировки пациентов с коронавирусом.

Узбекистан закупил реанимобили для перевозки зараженных COVID-19 >>

В новых машинах имеются дефибрилляторы, электрокардиографы, респираторы для искусственного дыхания, а также лекарства.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (698)
Теги:
Ташкент, Ташкент, аппараты ИВЛ, лечение, Узбекистан, Узбекистан, коронавирус



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