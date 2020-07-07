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Узбекистан получил реанимобили для перевозки зараженных COVID-19

Узбекистан закупил реанимобили для перевозки зараженных COVID-19

Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (643)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200707/14492899/Uzbekistan-zakupil-reanimobili-dlya-perevozki-zarazhennykh-COVID-19.html

В машинах имеются дефибрилляторы, электрокардиографы, респираторы для искусственного дыхания, а также лекарства.

ТАШКЕНТ, 7 июл Sputnik. В Узбекистан из-за границы доставили 15 современных реанимобилей для транспортировки пациентов с коронавирусом, сообщил на своем Telegram-канале пресс-секретарь Министерства здравоохранения республики Фуркат Санаев.

© Sputnik / Илья Питалев
В Узбекистане появятся новые автомобили скорой помощи
В новых машинах имеются дефибрилляторы, электрокардиографы, респираторы для искусственного дыхания, а также лекарства.

Кроме того, реанимобили оснащены биобоксами для обеспечения безопасности медицинского персонала. В них есть большие прозрачные окна, чтобы следить за состоянием пациента и оказывать ему помощь.

В Минздраве также напомнили, что в 2017–2018 годах Узбекистан купил для скорой помощи 1,5 тысячи новых специализированных транспортных средств. А в январе 2020-го служба скорой медицинской помощи Ташкента получила 150 современных реанимобилей марки Ford. Новые машины были доставлены китайской компанией Henan Costar Group.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (643)
Теги:
коронавирус, пандемия, Узбекистан



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