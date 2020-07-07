Узбекистан закупил реанимобили для перевозки зараженных COVID-19

В машинах имеются дефибрилляторы, электрокардиографы, респираторы для искусственного дыхания, а также лекарства.

ТАШКЕНТ, 7 июл Sputnik. В Узбекистан из-за границы доставили 15 современных реанимобилей для транспортировки пациентов с коронавирусом, сообщил на своем Telegram-канале пресс-секретарь Министерства здравоохранения республики Фуркат Санаев.

В новых машинах имеются дефибрилляторы, электрокардиографы, респираторы для искусственного дыхания, а также лекарства.

Кроме того, реанимобили оснащены биобоксами для обеспечения безопасности медицинского персонала. В них есть большие прозрачные окна, чтобы следить за состоянием пациента и оказывать ему помощь.

В Минздраве также напомнили, что в 2017–2018 годах Узбекистан купил для скорой помощи 1,5 тысячи новых специализированных транспортных средств. А в январе 2020-го служба скорой медицинской помощи Ташкента получила 150 современных реанимобилей марки Ford. Новые машины были доставлены китайской компанией Henan Costar Group.