Подробности урегулирования инцидента с узбекистанцами в Амурской области

Благодаря предпринятым совместно с российскими и турецкими партнерами мерам удалось найти взаимоприемлемое решение проблемы и восстановить порядок во временном городке.

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Как ранее сообщалось, 13 июля 2020 года во временном вахтовом городке компании Renaissance Heavy Industries в Свободненском районе Амурской области произошел инцидент с участием граждан Узбекистана.

В тот же день на место происшествия выехал Генеральный консул посольства Узбекистана в РФ Мехриддин Хайриддинов для выяснения обстоятельств конфликта и участия в процессе его урегулирования, а также обеспечения защиты законных прав и интересов граждан республики.

Проведена серия переговоров с руководством и представителями администрации Амурской области, органов прокуратуры и внутренних дел, компании Renaissance Heavy Industries и ее субподрядчиков. Состоялись встречи с соотечественниками, в ходе которых получена исчерпывающая информация о факторах, ставших причиной недовольства граждан Узбекистана.

Посольство Узбекистана в РФ Генконсул Мехриддин Хайриддинов посетил Амурскую область для урегулирования инциндента с участием граждан Узбекистана

Благодаря предпринятым совместно с российскими и турецкими партнерами мерам удалось найти взаимоприемлемое решение проблемы и восстановить порядок во временном городке. С 16 июля 2020 года граждане Узбекистана прекратили забастовку и возобновили работу на объекте.

Посольство Узбекистана в РФ Генконсул Мехриддин Хайриддинов посетил Амурскую область для урегулирования инциндента с участием граждан Узбекистана

В настоящее время следственными органами РФ продолжаются процессуальные действия по данному инциденту. При этом проверка ведется не только по отношению к участникам беспорядков, но и по факту нарушения трудового законодательства работодателем. Посольство, со своей стороны, предпримет все меры для недопущения нарушения законных прав и интересов соотечественников в данном процессе.

Посольство Узбекистана в РФ Генконсул Мехриддин Хайриддинов посетил Амурскую область для урегулирования инциндента с участием граждан Узбекистана

Вместе с тем посольство считает целесообразным подчеркнуть необходимость решения всех возникающих проблем мирным способом, путем диалога и переговоров, не прибегая к незаконным, насильственным методам, в том числе погромам и шантажу. Все зачинщики и провокаторы, призвавшие граждан к беспорядкам, будут привлечены к ответственности и понесут наказание в установленном законодательством порядке.

Граждан Узбекистана, находящихся на территории России в целях осуществления трудовой деятельности, в случае нарушения их законных прав и интересов просим обращаться в посольство и генеральные консульства Узбекистана, а также представительство Агентства по вопросам внешней трудовой миграции. Все контактные данные размещены на сайте посольства Узбекистана в РФ.