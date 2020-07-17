"Мы сами несем ответственность за наше здоровье" - Шавкат Мирзиёев

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что следует использовать самые мощные, наиболее эффективные средства, соответствующие нынешним условиям пандемии, сообщает пресс-служба.

Под председательством президента Шавката Мирзиёева проходит очередное видеоселекторное совещание. В начале мероприятия глава государства отдельно остановился на ситуации вокруг коронавируса.

"Ситуация остается серьезной. Поэтому ни один руководитель региона не имеет права предаваться спокойствию, думая, что у него хорошее положение дел. Недостатки есть повсюду. Самой важной задачей является своевременное их выявление, объективная оценка и незамедлительные действия по их устранению. Мы не должны забывать пословицу "Если и утаишь болезнь, выдаст лихорадка", которая точно характеризует ситуацию с коронавирусом. Если мы будем безразличны к этой беде, то поставим под угрозу здоровье и судьбу тысячи людей, ситуация станет еще хуже. Самое страшное, резко вырастет число смертей", - сказал глава государства.

В ходе совещания Шавкат Мирзиёев в очередной раз обратился к народу.

"Каждый из нас должен глубоко осознавать, что в первую очередь мы сами несем ответственность как за свое здоровье, так и за здоровье своих семей, детей. В связи с этим прошу наших депутатов, представителей творческой интеллигенции, уважаемых журналистов, активистов махалли: во время пандемии мы должны усилить работу по продвижению идеи о личной ответственности каждого. Когда мы преодолеем пандемию? Когда каждый победит в себе беспечность, когда будет ответственнее относиться к своей жизни, судьбе семьи и детей, жизни всего нашего народа", - заявил президент.

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Также он добавил, что самая большая ответственность в борьбе с пандемией лежит на хокимах и руководителях секторов, вновь подчеркнуто на совещании. Отмечается, что у них должна быть полная и точная информация о текущей ситуации на вверенных им территориях, которая должна обновляться каждый день, каждый час.