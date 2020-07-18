Узбекистан ввел запрет на экспорт медицинских товаров

Специальная комиссия по борьбе с коронавирусной инфекцией в Узбекистане приняла решение временно запретить вывоз фармацевтической продукции за границу. Исключения возможны только по решению властей.

ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Узбекистан принял решение временно приостановить экспорт медицинской и фрамацевтической продукции. Решение связано со сложной эпидемобстановкой в самой республике. При это запрет распространяется не только на компании, но и на физлиц.

Экспорт отдельных видов фармацевтической продукции осуществляется исключительно по решениям Специальной комиссии. Порядок выдачи разрешений на вывоз фармацевтической продукции будет опубликован позднее.

Ранее на видеосовещании у президента страны Шавкат Мирзиёев поручил обратить особое внимание на развитие фармацевтической отрасли республики. На сегодняшний день предприятия Узбекистана выпускают лишь пятую часть всех востребованных лекарств, а 79% препаратов. в том числе со сложной формулой, завозятся из-за границы.

Кроме того, в республике разработаны меры по недопущению необоснованного роста цен на лекарства и медицинские товары. Во время карантина неоднократно выявлялись факты спекуляции, а также жители жаловались на дефицит отдельных категорий медикаментов.