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Партия лекарств на таможенном пункте

Узбекистан ввел запрет на экспорт медицинских товаров

ГТК
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (703)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200718/14573223/Uzbekistan-vvel-zapret-na-eksport-meditsinskikh-tovarov.html

Специальная комиссия по борьбе с коронавирусной инфекцией в Узбекистане приняла решение временно запретить вывоз фармацевтической продукции за границу. Исключения возможны только по решению властей.

ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Узбекистан принял решение временно приостановить экспорт медицинской и фрамацевтической продукции. Решение связано со сложной эпидемобстановкой в самой республике. При это запрет распространяется не только на компании, но и на физлиц.

Экспорт отдельных видов фармацевтической продукции осуществляется исключительно по решениям Специальной комиссии. Порядок выдачи разрешений на вывоз фармацевтической продукции будет опубликован позднее.

На линии упаковки таблетированных препаратов
© Sputnik / Александр Кряжев
Узбекистан производит только пятую часть необходимых медикаментов — отчет
Ранее на видеосовещании у президента страны Шавкат Мирзиёев поручил обратить особое внимание на развитие фармацевтической отрасли республики. На сегодняшний день предприятия Узбекистана выпускают лишь пятую часть всех востребованных лекарств, а 79% препаратов. в том числе со сложной формулой, завозятся из-за границы.

Кроме того, в республике разработаны меры по недопущению необоснованного роста цен на лекарства и медицинские товары. Во время карантина неоднократно выявлялись факты спекуляции, а также жители жаловались на дефицит отдельных категорий медикаментов.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (703)
Теги:
коронавирус, лекарства, Узбекистан



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