У нескольких футболистов "Пахтакора" и "Бунёдкора" обнаружили коронавирус

Результаты тестов остальных членов команды и работников клуба будут объявлены в понедельник, сообщили в Минздраве.

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Результаты анализов на COVID-19 у пятерых футболистов команды "Пахтакор" и одного игрока клуба "Бунёдкор" оказались положительными.

Об этом сообщили в Минздраве республики.

Отмечается, что инфицированные спортсмены были изолированы.

Весь персонал клуба, персонал команды и футболисты прошли дополнительные тесты на COVID-19. Результаты тестов будут опубликованы в понедельник.

Ранее из-за подозрения на коронавирус был отменен матч между "Бунёдкором" и "Бухарой". Также на карантине будут находиться футболисты "Навбахора": "Бунедкор" 7 июля проводил матч с наманганским клубом.

Однако, на данный момент, ни у кого из игроков "Навбахора" никаких симптомов выявлено не было.