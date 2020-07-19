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Представители Узбекистана завоевали 6 медалей Менделеевской олимпиады

Узбекские школьники взяли "золото" и "бронзу" в Менделеевской олимпиаде

Пресс-служба МНО Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200719/14577843/Uzbekskie-shkolniki-vzyali-zoloto-i-bronzu-v-Mendeleevskoy-olimpiade.html

Международная Менделеевская олимпиада признана в мире одним из самых значимых соревнований среди учащихся.

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Ученики из Узбекистана завоевали шесть медалей на 54-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии. Об этом сообщили в Министерстве народного образования (МНО) республики.

"На олимпиаде честь Узбекистана защищали студенты, отобранные на Республиканской научной олимпиаде в 2018-2019 учебном году и среди победителей дополнительной республиканской олимпиады", — отметили в ведомстве. 

Первое место занял Мирумид Миракбаров (АЛ ТПМИ — Академический лицей Ташкентского педиатрического медицинского института).

Бронзовую медаль в командном зачете завоевали конкурсанты:

  • Фирдавс Собиров (35-школа, Бухара);
  • Дильшодахон Исаева (АЛ ТПМИ);
  • Акобир Нарзуллаев (49-я школа Жондорского района Бухарской области);
  • Рустам Тухтабоев (АЛ ТПМИ);
  • Собиржон Омонов (АЛ ТГАУ).

Всего в олимпиаде приняли участие команды из 27 стран. 

В этом году из-за пандемии COVID-19 состязания юных умов проходили 13-18 июля в дистанционном формате. Также школьники проходили только два теоретических этапа без химических экспериментов.

Интеллектуальный турнир проходил в Президентской школе Ташкента. Все необходимые санитарно-гигиенические требования были строго соблюдены. 

Как подчеркнули в МНО, останавливаться на достигнутом учащиеся не планируют. 25 июля сборная Узбекистана примет участие в 52-й Международной химической олимпиаде.

Теги:
Образование, химия, школьники, олимпиада



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