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Ташкент закупил новые машины скорой помощи для госпиталя в Узэкспоцентре

Ташкент закупил новые машины скорой помощи для госпиталя в "Узэкспоцентре"

Хокимият Ташкента
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (711)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200720/14580408/Tashkent-zakupil-novye-mashiny-skoroy-pomoschi-dlya-gospitalya-v-Uzekspotsentre.html

Автомобили оборудованы новейшими технологиями, в том числе системой ИВЛ. Врачи в них могут оказывать медицинскую помощь на ходу.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. Хокимият Ташкента закупил 27 автомобилей скорой помощи Isuzu Ambulance, информирует пресс-служба.

"Новые автомобили будут работать в Центре первой помощи на базе "Узэкспоцентра", - говорится в сообщении.

Известно, что машины оборудованы новейшими технологиями, в том числе системой ИВЛ. Врачи в них могут оказывать медицинскую помощь на ходу.

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Напомним, ранее хокимият Ташкента совместно с Министерством здравоохранения Узбекистана приобрели медицинское оборудование и принадлежности, а также 50 автомобилей Damas.

Двадцать пять авто распределены в службы скорой помощи: 23 – в районные СЭС, 2 – в психиатрические больницы.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (711)
Теги:
автомобиль, автомобили, скорая помощь, скорая, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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