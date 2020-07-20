Ташкент закупил новые машины скорой помощи для госпиталя в "Узэкспоцентре"

Автомобили оборудованы новейшими технологиями, в том числе системой ИВЛ. Врачи в них могут оказывать медицинскую помощь на ходу.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. Хокимият Ташкента закупил 27 автомобилей скорой помощи Isuzu Ambulance, информирует пресс-служба.

"Новые автомобили будут работать в Центре первой помощи на базе "Узэкспоцентра", - говорится в сообщении.

Известно, что машины оборудованы новейшими технологиями, в том числе системой ИВЛ. Врачи в них могут оказывать медицинскую помощь на ходу.

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Напомним, ранее хокимият Ташкента совместно с Министерством здравоохранения Узбекистана приобрели медицинское оборудование и принадлежности, а также 50 автомобилей Damas.

Двадцать пять авто распределены в службы скорой помощи: 23 – в районные СЭС, 2 – в психиатрические больницы.