Ташкентские таксисты завышают цену в два раза - Налоговый комитет

Оказалось, что среди опрошенных жителей столицы республики недовольными ценами оказались 108 человек. Для изучения данных вопросов были проведены контрольные мероприятия.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. В Ташкенте, в период карантина, участились случаи завышения цен на такси в два раза, информируют в Налоговом комитете.

"Ограничения в движении общественного и других видов транспорта в период карантина увеличили спрос на услуги такси среди населения. К сожалению, в непростых условиях со стороны поставщиков услуг такси участились случаи искусственного завышения цен на перевозку пассажиров и доставку, не всегда соблюдаются карантинные требования", — говорится в сообщении.

Для изучения данных вопросов в отношении юридических и физических лиц, оказывающих услуги такси в период карантина, в Ташкенте были проведены контрольные мероприятия.

Оказалось, что среди опрошенных жителей столицы республики недовольными ценами оказались 108 человек.

В Налоговом комитете напомнили, что согласно статье 176-3 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан, занятие деятельностью по перевозке пассажиров автомобильным транспортом без лицензии влечет наложение штрафа на граждан от двадцати до ста базовых расчетных величин, то есть от 4,5 млн сумов до 22,3 млн сумов.

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Также специалистами Управления транспорта города Ташкента, Государственной налоговой службы и санитарно-эпидемиологических служб проанализирована текущая ситуация на дорогах.

Было обнаружено 45 случаев правонарушений: несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм (22), выявлена нелегальная деятельность (23). По ним соответствующими службами составлены протоколы.