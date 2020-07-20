В Ташкенте объявлен срочный набор медсестер с зарплатой 15 млн сумов

График работы медсестер в клинике для больных коронавирусом составляет 14 дней, заработная плата – 15 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. Хокимият Ташкентской области объявил срочный набор медсестер в клинику в Зангиатинском районе с зарплатой в 15 миллионов сумов, сообщает пресс-служба.

"График работы медсестер составляет 14 дней, заработная плата – 15 миллионов сумов", - говорится в информации.

Срочный набор осуществляют в клинику Зангиатинского района Ташкентской области, где проходят лечение больные коронавирусом.

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Напомним, количество человек, заболевших коронавирусом в Узбекистане, приблизилось к 17 тысячам.

Из числа новых случаев 34 выявлено в карантинном центре, 76 — в Ташкенте, 32 — в Андижанской области, 26 — в Наманганской области, 21 — в Сырдарьинской, 11 — в Каракалпакстане, 9 — в Джизакской области и 5 — в Навоийской.