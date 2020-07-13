В Навоийской области медсестры пожаловались на невыплаченные сверхурочные

Медсестры подали заявление, в котором поясняли, что денежные средства за сверхурочную работу выплачиваются им не в полном размере. Заявка была одобрена.

ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В Учкудуксом районе Навоийской области медицинские сестры написали коллективное заявление, в котором выразили недовольство по поводу неполных денежных выплат за сверхурочную работу.

Обращение медсестры отделения реанимации и анестезиологии Учкудукского районного медицинского объединения Л. Хожамовой и других лиц было рассмотрено районным управлением.

Согласно постановлению Кабинета министров, к заработной плате медработников неотложной и скорой помощи, пунктов скорой помощи, республиканских и районных центров по борьбе со СПИДом, а также к оплате труда медсестер отделения реанимации применяется поправочный коэффициент в размере 1,15.

Однако со стороны руководства Учкудукского районного медицинского объединения эти требования не были полностью соблюдены, в результате чего медсестры выразили обоснованный протест. Заявка была одобрена, и 18 сестрам выплатили долг свыше 10 миллионов сумов.

Напомним: в мае Департамент государственного финансового контроля Минфина Узбекистана выявил задержку выплат 932 сотрудникам 32 медицинских учреждений, борющимся с коронавирусом. Общая сумма задолженности составила 19,6 миллиарда сумов.