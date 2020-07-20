Зачем в список лекарств от COVID-19 включили гидроксихлорохин — ответ штаба

Ранее в Узбекистане утвердили руководство по лечению пациентов с легкой формой COVID-19 на дому. В документе в том числе перечислены лекарства, которые, как ожидается, помогут убрать некоторые симптомы.

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Член штаба по борьбе с коронавирусом Феруза Хамробоева объяснила, почему гидроксихлорохин был включен в руководство по лечению инфекции, хотя препарат имеет побочные эффекты и другие недостатки.

По ее словам, при поиске средств, которые помогли бы побороть COVID-19, Узбекистан берет на вооружение также опыт других стран.

В частности, еще в феврале французские ученые заявили об эффективности действия комбинации двух уже существующих лекарств — гидроксихлорохина и азитромицина — против вируса SARS-CoV-2.

Хамробоева отметила, что все инфицированные, которых лечили этим препаратом, полностью выздоравливали за пять дней.

Также это лекарство было испытано в Китае, откуда начала распространяться инфекция.

"Исследователи заявили, что в течение десяти дней каждый день необходимо принимать по 500 миллиграмм хлорохина", — добавила представитель штаба.

Напомним: ранее в Узбекистане утвердили руководство по лечению пациентов с легкой формой COVID-19 на дому.

В нем в том числе перечислены ранние симптомы инфекции, а также порекомендованы некоторые лекарства. Так, для купирования лихорадки советуют принять жаропонижающие препараты (к примеру, парацетамол, ибупрофен).

Для комплексной терапии ринита и (или) ринофарингита рекомендованы увлажняющие/элиминационные препараты, назальные деконгестанты; для терапии бронхита — мукоактивные, бронхолитические и прочие препараты.

Также даны другие рекомендации, в том числе для лечения ринита, фарингита, при заложенности носа и ряде других симптомов.

Еще одно важное указание: при легкой форме заболевания настоятельно рекомендуется обильное питье в теплом виде из расчета 30 мл/кг веса (с целью дезинтоксикации, увлажнения слизистых оболочек и облегчения отхождения мокроты).

Однако есть симптомы, при появлении которых следует немедленно обратиться к врачу: это головокружение, затруднение дыхания, боль в груди, обезвоживание и другие.