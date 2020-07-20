Отабеков объявил о скором запуске иммунных и экспресс-тестов на COVID-19

Существует три лабораторных метода, которые можно использовать для тестирования на COVID-19: это ПЦР, иммуноферментный анализ и экспресс-тест. О разнице между ними читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Глава Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Нурмат Отабеков рассказал, что в ближайшее время в Узбекистане будут доступны еще несколько видов тестирования на COVID-19.

"Иммуноферментное и экспресс-тестирование будет запущено в ближайшее время. Это включено в протокол республиканской спецкомиссии", — отметил эпидемиолог в ходе заседания международного пресс-клуба.

Отабеков также объяснил разницу отличие данных видов анализа на коронавирус от теста ПЦР (полимеразной цепной реакции).

По его словам, в первую очередь, это — разница в длительности их проведения. Так, для тестирования методом ПЦР требуется гораздо больше времени, тогда как результаты экспресс-анализа можно узнать уже через 20 минут.

Это связано с тем, что иммуноферментное и экспресс-тестирования выявляют не сами антигены болезни, а реакцию иммуннитета человека на наличие или отсутствие антигенов вируса, когда он попадает в организм.

Отабеков отметил, что для того, чтобы тест мог обнаружить антитела, которые вырабатывает иммунитет, человек должен либо выздороветь, либо проболеть около 10 дней.

Ранее эпидемиолог опроверг слухи о зараженных вирусом тест-системах из Китая. Он объяснил, как работают тестовые системы, и почему они не могут быть переносчиками COVID-19.