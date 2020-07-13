Отабеков опроверг слухи о зараженных вирусом тест-системах из Китая

Главный эпидемиолог республики объяснил, как работают тестовые системы, и почему они не могут быть переносчиками COVID-19.

ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Глава Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Нурмат Отабеков рассказал, могут ли тест-системы для диагностики коронавируса, поставляемые из Китая, быть источником инфекции.

По его словам, такое невозможно, поскольку данные тесты, прежде чем отправиться в медицинские лаборатории страны, сначала проходят проверку на чувствительность.

"Распространение заболеваний через тест-системы, используемые для диагностики заболевания, абсолютно невозможно. Это необоснованная информация", — отметил Отабеков во время брифинга.

Чтобы это понять, необходимо изучить то, как устроена тестовая система. Эпидемиолог объяснил, что поместить вирус в реактив так, чтобы тест при этом никак не среагировал, нельзя.

Во время диагностики, по его словам, происходит процесс взаимодействия между антигеном и антителом.‌‌ И если даже предположить, что такое антитело в реактиве имеется, то оно попросту теряет способность выжить, объединившись с антигеном в вирусе.

Ранее Отабеков ответил на один из главных вопросов, касающихся COVID-19: можно ли повторно подхватить инфекцию.

Специалист рассказал, что после вирусных заболеваний у человека вырабатывается иммунитет, антитела.

Они, в свою очередь, предотвращают повторное инфицирование тем же вирусом. Однако он может мутировать. К тому же, есть разные другие заболевания, например, грипп или парагрипп.

Если повторное заболевание произойдет, то оно, благодаря приобретенному иммунитету, будет протекать в слабой форме, заключил эпидемиолог.