Сколько абитуриентов подали заявления в вузы Узбекистана

В республике завершилась онлайн-регистрация на тестовые испытания в высшие учебные заведения на 2020/2021 учебный год.

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Почти полтора миллиона абитуриентов подали заявления в вузы Узбекистана, следует из сообщения Государственного центра тестирования (ГЦТ).

Онлайн-регистрация на вступительные испытания на направления бакалавриата стартовала 20 июня и завершилась в минувший понедельник, 20 июля.

"Общее количество зарегистрированных заявителей составило 1 484 085. Из них 536 144 (36,13 процента) — выпускники текущего года", — говорится в публикации на Telegram-канале ГЦТ.

В разрезе форм обучения:

очное — 798 608 человек (53,81 процента);

заочное — 648 733 человека (43,71 процента);

вечернее — 36 744 человека (2,48 процента).

В разрезе языков обучения:

узбекский — 1 297 445 человек (87,42 процента);

русский — 139 115 человек (9,37 процента);

каракалпакский — 44 279 человек (2,98 процента);

другие языки — 3 246 человек (0,22 процента).

Напомним, подать заявку можно было на официальном сайте Государственного центра тестирования и через Единый портал интерактивных государственных услуг.

Экзамены в этом году пройдут только по двум профильным предметам. Начало их проведения намечено на 1 августа.

Сотрудник ГЦТ ранее рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан, что испытания планируется организовать в просторных помещениях, с соблюдением необходимой дистанции и мер санитарной безопасности.