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Сколько абитуриентов подали заявления в вузы Узбекистана

Unsplash / Tyler Franta
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200721/14592796/Skolko-abiturientov-podali-zayavleniya-v-vuzy-Uzbekistana.html

В республике завершилась онлайн-регистрация на тестовые испытания в высшие учебные заведения на 2020/2021 учебный год.

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Почти полтора миллиона абитуриентов подали заявления в вузы Узбекистана, следует из сообщения Государственного центра тестирования (ГЦТ).

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В ГЦТ отреагировали на сообщения о проведении вступительных экзаменов онлайн
Онлайн-регистрация на вступительные испытания на направления бакалавриата стартовала 20 июня и завершилась в минувший понедельник, 20 июля.

"Общее количество зарегистрированных заявителей составило 1 484 085. Из них 536 144 (36,13 процента) — выпускники текущего года", — говорится в публикации на Telegram-канале ГЦТ.

В разрезе форм обучения:

  • очное — 798 608 человек (53,81 процента);
  • заочное — 648 733 человека (43,71 процента);
  • вечернее — 36 744 человека (2,48 процента).

В разрезе языков обучения: 

  • узбекский — 1 297 445 человек (87,42 процента);
  • русский — 139 115 человек (9,37 процента);
  • каракалпакский — 44 279 человек (2,98 процента);
  • другие языки — 3 246 человек (0,22 процента).

Напомним, подать заявку можно было на официальном сайте Государственного центра тестирования и через Единый портал интерактивных государственных услуг. 

Экзамены в этом году пройдут только по двум профильным предметам. Начало их проведения намечено на 1 августа. 

Сотрудник ГЦТ ранее рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан, что испытания планируется организовать в просторных помещениях, с соблюдением необходимой дистанции и мер санитарной безопасности.

Теги:
высшее образование, вузы, Узбекистан, абитуриенты



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