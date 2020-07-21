Сколько абитуриентов подали заявления в вузы Узбекистана

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Почти полтора миллиона абитуриентов подали заявления в вузы Узбекистана, следует из сообщения Государственного центра тестирования (ГЦТ).
"Общее количество зарегистрированных заявителей составило 1 484 085. Из них 536 144 (36,13 процента) — выпускники текущего года", — говорится в публикации на Telegram-канале ГЦТ.
В разрезе форм обучения:
- очное — 798 608 человек (53,81 процента);
- заочное — 648 733 человека (43,71 процента);
- вечернее — 36 744 человека (2,48 процента).
В разрезе языков обучения:
- узбекский — 1 297 445 человек (87,42 процента);
- русский — 139 115 человек (9,37 процента);
- каракалпакский — 44 279 человек (2,98 процента);
- другие языки — 3 246 человек (0,22 процента).
Напомним, подать заявку можно было на официальном сайте Государственного центра тестирования и через Единый портал интерактивных государственных услуг.
Экзамены в этом году пройдут только по двум профильным предметам. Начало их проведения намечено на 1 августа.
Сотрудник ГЦТ ранее рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан, что испытания планируется организовать в просторных помещениях, с соблюдением необходимой дистанции и мер санитарной безопасности.