Узбекский депутат обвинил UzAuto Motors в заоблачных ценах на автомобили

Парламентарий задается вопросом: неужели нельзя отдать авто своему народу на безвозмездной основе или со скидкой?

ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. UzAuto Motors продает автомобили скорой помощи по завышенным ценам, считает депутат Законодательной палаты Расул Кушербаев.

В своем Telegram он высказал серьезные претензии к компании.

"В эти трудные дни наша доблестная монополия UzAuto Motors продолжает продавать свои автомобили для скорой помощи по завышенным ценам, в то время как многие оказывают благотворительную помощь по закупке лекарств и медицинского оборудования для соотечественников", — говорится в сообщении.

В качестве примера он привел хокимият Ферганской области, который приобрел 20 новых автомобилей Damas для скорой помощи.

"Я удивляюсь UzAuto Motors. Эти автомобили все равно простаивают на улице в городе Уфа в России, неужели нельзя отдать эти Damasы своему народу на безвозмездной основе или со скидкой? Монополист, который заявляет, что он на протяжении 24 лет с народом, мог бы доказать, что он действительно со своими людьми в эти трудные дни. В конце концов, он столько лет жил за счет этих людей! Если завтра не будет этих людей, которые терпят их капризы, кто станет покупать эти автомобили по завышенной цене, да еще и с дефектами? Если не станет этих людей, то ты, "монопольный" друг, станешь никем", — написал депутат.

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Напомним, ранее хокимият Ташкента совместно с Министерством здравоохранения Узбекистана приобрели медицинское оборудование и принадлежности, а также 50 автомобилей Damas.

Двадцать пять авто распределены в службы скорой помощи: 23 – в районные СЭС, 2 – в психиатрические больницы.