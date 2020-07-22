"Просто пост, чтобы собрать охваты": UzAuto Motors ответила на обвинения депутата

По словам сотрудников компании, они с самого начала пандемии активно участвуют в борьбе с коронавирусом, хотя до сих пор не афишировали свои благотворительные акции.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. После вчерашнего обвинения депутат Расула Кушербаева в адрес компании, UzAuto Motors ответила ему.

По мнению компании, опытному парламентарию следовало бы нести большую ответственность за свои слова.

"Очевидно, что для депутата это просто пост, призванный собрать легкие охваты за счет противопоставления своей персоны целой отрасли. Тем не менее элементарное уважение к своим избирателям подразумевает предоставление им проверенной информации. Увы, достоверность в словах депутата отсутствует", - добавили в UzAuto Motors.

По словам сотрудников компании, они с самого начала пандемии активно участвуют в борьбе с коронавирусом, хотя до сих пор не афишировали свои благотворительные акции.

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"Вероятно, Расул Хидралиевич хотел бы, чтобы все автомобили для нужд скорой помощи предоставлялись безвозмездно? Но в связи с данной идеей многоуважаемого депутата Законодательной палаты хотелось бы напомнить о некоторых нормах закона Республики Узбекистан "О благотворительности". Согласно им, ежегодные расходы на благотворительность хозяйственных обществ с государственной долей в уставном фонде свыше 50% не должны превышать 10% чистой прибыли, полученной за предыдущий год. В связи с чем UzAuto Motors, которая только за первое полугодие направила на благотворительные цели более 37 млрд сумов, при всем желании не может перейти данный порог", – утверждают в компании.

"Кто в нашей стране пишет законы? Руководители UzAuto Motors или все же депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса? Все в ваших руках и в руках ваших коллег, уважаемый г-н Кушербаев. UzAuto Motors в своей благотворительной деятельности руководствуется разработанными вами законами, ограничены введенными вами рамками, так почему же негатив исходит именно от вас?" – добавили в UzAuto Motors.

Напомним, вчера депутат Законодательной палаты Расул Кушербаев заявил, что UzAuto Motors продает автомобили скорой помощи по завышенным ценам.

Он посоветовал отдать эти автомобили народу на безвозмездной основе или с большой скидкой.