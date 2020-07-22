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Диктант

Вступительные экзамены в вузы Узбекистана перенесены

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200722/14600958/Vstupitelnye-ekzameny-v-vuzy-Uzbekistana-pereneseny.html

Места проведения испытаний еще не утверждены, но помещения точно будут просторными. Организовывать их в павильонах, переделанных в стационары, не планируется.

ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Вступительные экзамены в высшие учебные заведения Узбекистана перенесены, они пройдут после снятия карантина. Об этом сообщил начальник Главного управления организации и координации тестовых испытаний Государственного центра тестирования Барно Раджабов во время пресс-конференции, организованной Агентством информации и массовых коммуникаций.

Ранее начало проведения испытаний было намечено на 1 августа.

"Было внесено предложение о переносе экзаменов. Тестовые испытания будут проведены после отмены карантинных ограничений. Если их снимут 15 августа, экзамены пройдут после 15 августа, если отменят 1 сентября, то после 1 сентября", — сказал Раджабов.

Места проведения экзаменов, по его словам, еще не утверждены. Но помещения точно будут большой вместимости.

При этом Раджабов подчеркнул, что в павильонах, переделанных в стационары, организовывать испытания не планируется. 

В минувший понедельник, 20 июля, завершилась онлайн-регистрация на вступительные экзамены на направления бакалавриата. Заявления подали в общей сложности 1 484 085 человек, из которых 536 144 — выпускники 2020 года.

Тестирования в этом году пройдут только по двум профильным предметам.

Теги:
высшее образование, Государственный центр тестирования Узбекистана, вступительные экзамены, вузы, Узбекистан



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