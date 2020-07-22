За вмешательство в работу педагогов будут штрафовать

Ответственность возлагается на граждан и должностных лиц. Сумма штрафа составляет от пяти до пятнадцати базовых расчетных величин.

ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. В Министерстве юстиции сообщают, что незаконное вмешательство в профессиональную деятельность педагога образовательного учреждения или препятствование выполнению его служебных обязанностей влечет за собой административную ответственность в виде штрафа.

За подобное правонарушение человека могут оштрафовать на сумму в размере от 1 млн 115 тысяч сумов до 1 млн 561 тысячи сумов (5-7 базовых расчетных величин (БРВ)). Если нарушение закона произошло со стороны должностного лиц, то на него наложат штраф от 1 млн 561 тысячи сумов до 2 млн 230 тысяч сумов (7-10 БРВ).

К тому же при повторном злодеянии, установленном в течение года после применения административного взыскания, размер штрафа увеличится: граждане должны будут уплатить от 1 млн 561 тысячи до 2 млн 230 тысяч сумов (7-10 БРВ), а чиновники от 2 млн 230 тысяч до 3 млн 345 тысяч сумов (10-15 БРВ).

Отметим, что в случае выявления данного правонарушения педагог может обратиться в суд без составления протокола с подробным указанием сведений.

Напомним: в Минюсте вынесли на обсуждение законопроект, предусматривающий ответственность за ведение делопроизводства не на государственном языке. Сумма штрафа составит от двух до пяти базовых расчетных величин.