В Минюсте предложили штрафовать за ведение делопроизводства не на госязыке

Ответственность намерены возлагать на должностных лиц, сумма штрафа составит от двух до пяти базовых расчетных величин.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Министерство юстиции вынесло на обсуждение законопроект, предусматривающий ответственность за ведение делопроизводства не на государственном языке.

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Известно, что согласно статье 4 Конституции страны, государственным языком в Узбекистане является узбекский. Также согласно статье 9 Закона "О государственном языке", в органах государственной власти и управления работа ведется на государственном языке и по необходимости обеспечивается перевод на другие языки.

Специалисты ведомства заметили, что в некоторых госучреждениях наблюдаются случаи ведения делопроизводства не на государственном языке, а на других языках. По мнению юристов, именно этот факт приводит к снижению уважения и внимания к государственному языку.

В национальном законодательстве не предусмотрена ответственность за нарушение вышеназванной статьи.

Статья 42 Кодекса об административной ответственности озаглавлена "Нарушение законодательства о государственном языке", но она не охватывает отношения, связанные с несоблюдением требований законодательства о государственном языке при ведении делопроизводства в государственных органах и организациях.

Такая ситуация в очередной раз приводит к несоблюдению в некоторых государственных органах законодательства о государственном языке.

Для предупреждения вышеуказанных случаев и в целях повышения престижа государственного языка необходимо строго определить требование по ведению делопроизводства в государственных органах и организациях на государственном языке, установить ответственность в отношении должностных лиц, не соблюдающих это требование.

В связи с этим и в соответствии с поручением правительства в проекте предусматривается установление административной ответственности в отношении должностных лиц за то, что они не обеспечивают ведение делопроизводства на государственном языке в государственных органах и организациях.

В данную статью 42 Кодекса об административной ответственности вносится поправка о том, что несоблюдение требований законодательства о государственном языке при ведении делопроизводства в государственных органах и организациях, повлечет наложение на должностных лиц штрафа в размере от двух до пяти базовых расчетных величин.