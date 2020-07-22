Опубликован рейтинг самых популярных вузов Узбекистана

Онлайн-регистрация на вступительные испытания на направления бакалавриата завершилась 20 июля. Всего заявления подали почти полтора миллиона человек.

ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. В Государственном центре тестирования Узбекистана рассказали, какие высшие учебные заведения стали самыми популярными у абитуриентов в этом году.

Первая пятерка:

Самаркандский государственный университет — 75 325 заявлений, из них 32 903 — на дневное обучение, 4 380 — на вечернее, 38 042 — на заочное. Каршинский государственный университет — 58 118 заявлений, из них 24 432 — на дневное обучение, 33 686 — на заочное. Андижанский государственный университет — 57 498 заявлений, из них 28 387 — на дневное обучение, 29 111 — на заочное. Ургенчский государственный университет — 53 255 заявлений, из них 25 471 — на дневное обучение, 27 784 — на заочное. Термезский государственный университет — 51 787 заявлений, из них 26 397 — на дневное обучение, 394 — на вечернее, 24 996 — на заочное.

Ранее начальник Главного управления организации и координации тестовых испытаний Государственного центра тестирования Барно Раджабов сообщил, что вступительные экзамены в вузы Узбекистана перенесены, они пройдут после снятия карантина.