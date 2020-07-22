Представитель спецкомиссии рассказал, сколько пациентов лечат COVID-19 дома

Согласно статистическим данным, большинство граждан, лечащихся от COVID-19 дома, проживают в Ташкенте и Ташкентской области.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. По данным, представленным Министерством здравоохранения 22 июля в 10.00, в Узбекистане 1 706 пациентов с коронавирусом официально проходят лечение на дому. Цифру озвучил член центрального штаба специальной республиканской комиссии и сотрудник Министерства по поддержке махалли и семьи Жушкин Касимов.

Согласно статистическим данным, большинство граждан, лечащихся от COVID-19 дома, проживают в Ташкенте и Ташкентской области.

В Кашкадарьинской области — 21 пациент;

в Ташкентская область — 637;

в Ташкенте — 413;

в Сырдарьинской области — 156;

в Андижанской области — 136;

в Сурхандарьинской области — 101;

в Самаркандской области — 96;

в Каракалпакстане — 58;

в Навоийской области — 40;

в Джизакской области — 22;

в Наманганской области — 21.

Все они находятся под наблюдением врачей и получают необходимые рекомендации. Всем им бесплатно предоставляются лекарства и одноразовые медицинские маски.

Напомним, 17 июня стало известно о том, что по поручению президента страны Шавката Мирзиёева лечение легкой и бессимптомной форм заболевания коронавирусом в Узбекистане будет проводиться в домашних условиях.

По словам представителя оперштаба, такие больные будут постоянно находиться под медицинским наблюдением, а протокол лечения изменен с учетом международных рекомендаций.