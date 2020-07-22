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Медицинские работники одевают средства индивидуальной защиты перед входом в красную зону

Представитель спецкомиссии рассказал, сколько пациентов лечат COVID-19 дома

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (721)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200722/14603915/Predstavitel-spetskomissii-rasskazal-skolko-patsientov-lechat-COVID-19-doma.html

Согласно статистическим данным, большинство граждан, лечащихся от COVID-19 дома, проживают в Ташкенте и Ташкентской области. 

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. По данным, представленным Министерством здравоохранения 22 июля в 10.00, в Узбекистане 1 706 пациентов с коронавирусом официально проходят лечение на дому. Цифру озвучил член центрального штаба специальной республиканской комиссии и сотрудник Министерства по поддержке махалли и семьи Жушкин Касимов.

Согласно статистическим данным, большинство граждан, лечащихся от COVID-19 дома, проживают в Ташкенте и Ташкентской области. 
  • В Кашкадарьинской области — 21 пациент;
  • в Ташкентская область — 637;
  • в Ташкенте — 413;
  • в Сырдарьинской области — 156;
  • в Андижанской области — 136;
  • в Сурхандарьинской области — 101;
  • в Самаркандской области — 96;
  • в Каракалпакстане — 58;
  • в Навоийской области — 40;
  • в Джизакской области — 22;
  • в Наманганской области — 21.

Все они находятся под наблюдением врачей и получают необходимые рекомендации. Всем им бесплатно предоставляются лекарства и одноразовые медицинские маски.

© Sputnik / Сергей Пивоваров
Пациенты, проходящие лечение от COVID-19 дома, получат лекарства бесплатно

Напомним, 17 июня стало известно о том, что по поручению президента страны Шавката Мирзиёева лечение легкой и бессимптомной форм заболевания коронавирусом в Узбекистане будет проводиться в домашних условиях.

По словам представителя оперштаба, такие больные будут постоянно находиться под медицинским наблюдением, а протокол лечения изменен с учетом международных рекомендаций.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (721)
Теги:
Узбекистан, статистика, здравоохранение, Карантин, лечение, коронавирус



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