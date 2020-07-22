Представитель спецкомиссии рассказал, сколько пациентов лечат COVID-19 дома

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. По данным, представленным Министерством здравоохранения 22 июля в 10.00, в Узбекистане 1 706 пациентов с коронавирусом официально проходят лечение на дому. Цифру озвучил член центрального штаба специальной республиканской комиссии и сотрудник Министерства по поддержке махалли и семьи Жушкин Касимов.
Согласно статистическим данным, большинство граждан, лечащихся от COVID-19 дома, проживают в Ташкенте и Ташкентской области.
- В Кашкадарьинской области — 21 пациент;
- в Ташкентская область — 637;
- в Ташкенте — 413;
- в Сырдарьинской области — 156;
- в Андижанской области — 136;
- в Сурхандарьинской области — 101;
- в Самаркандской области — 96;
- в Каракалпакстане — 58;
- в Навоийской области — 40;
- в Джизакской области — 22;
- в Наманганской области — 21.
Все они находятся под наблюдением врачей и получают необходимые рекомендации. Всем им бесплатно предоставляются лекарства и одноразовые медицинские маски.
Напомним, 17 июня стало известно о том, что по поручению президента страны Шавката Мирзиёева лечение легкой и бессимптомной форм заболевания коронавирусом в Узбекистане будет проводиться в домашних условиях.
По словам представителя оперштаба, такие больные будут постоянно находиться под медицинским наблюдением, а протокол лечения изменен с учетом международных рекомендаций.