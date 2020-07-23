"Не выходите никуда": Муниса Ризаева и ее родители заболели коронавирусом

Сейчас Муниса Ризаева и ее родители находятся в больнице. Мама и папа артистки - в тяжелом состоянии.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. Узбекская певица Муниса Ризаева и вся ее семья заразились коронавирусом, об этом она сообщила во время прямого эфира в своем Instagram.

"Пожалуйста, заботьтесь о своем здоровье. Никуда не выходите. Не только коронавирус, есть еще хуже болезнь. Мои мама и папа в больнице. Пневмония - худшее заболевание. Слишком много людей заболевают пневмонией. Родители находятся в тяжелом состоянии", - сказала артистка.

Сейчас Муниса и ее родители находятся в больнице.

Ранее певица сдавала тест на коронавирус, однако результаты тестов показывали отрицательный результат.

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Напомним, 22 июля было зарегистрировано 498 новых случаев заболевания коронавирусом в Узбекистане. К сегодняшнему дню выздоровело 9 872 человека из 183 791 зарегистрированного пациента с COVID-19, и эффективность лечения составляет 53%.

Из 8 409 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 103 находится в тяжелом состоянии, а 27 — в критическом состоянии.