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Муниса Ризаева

"Не выходите никуда": Муниса Ризаева и ее родители заболели коронавирусом

Instagram
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (723)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200723/14606461/Ne-vykhodite-nikuda-Munisa-Rizaeva-i-ee-roditeli-zaboleli-koronavirusom.html

Сейчас Муниса Ризаева и ее родители находятся в больнице. Мама и папа артистки - в тяжелом состоянии.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. Узбекская певица Муниса Ризаева и вся ее семья заразились коронавирусом, об этом она сообщила во время прямого эфира в своем Instagram.

"Пожалуйста, заботьтесь о своем здоровье. Никуда не выходите. Не только коронавирус, есть еще хуже болезнь. Мои мама и папа в больнице. Пневмония - худшее заболевание. Слишком много людей заболевают пневмонией. Родители находятся в тяжелом состоянии", - сказала артистка.

Сейчас Муниса и ее родители находятся в больнице.

Ранее певица сдавала тест на коронавирус, однако результаты тестов показывали отрицательный результат.

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Напомним, 22 июля было зарегистрировано 498 новых случаев заболевания коронавирусом в Узбекистане. К сегодняшнему дню выздоровело 9 872 человека из 183 791 зарегистрированного пациента с COVID-19, и эффективность лечения составляет 53%.

Из 8 409 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 103 находится в тяжелом состоянии, а 27 — в критическом состоянии.

 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (723)
Теги:
певица, артист, Муниса Ризаева, Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



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