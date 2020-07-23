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Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев согласился продлить карантинные ограничения после 1 августа

Пресс-служба президента
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (726)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200723/14614537/Mirziev-soglasilsya-prodlit-karantinnye-ogranicheniya-posle-1-avgusta.html

По словам президента, важнейшая задача на сегодня - разорвать цепь распространения вируса среди населения. Для этого необходимо безусловно соблюдать требования карантина, укреплять иммунитет, беречь здоровье, бороться за жизнь каждого человека.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. В рамках видеоселекторного совещания Шавкат Мирзиёев вновь затронул вопросы противодействия Узбекистана пандемии, сообщили в пресс-службе президента.

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Для лечения коронавируса по республике было выделено 46,5 тысячи дополнительных коек, готовятся к использованию еще 31 тысяча, закуплено дополнительно 397 машин скорой помощи, в течение месяца будут доставлены на места еще 409 машин.

С учетом международного и национального опыта обновлены стратегия и тактика лечения COVID-19. В общей сложности 5 тысяч врачей и 9 тысяч медсестер, включая профессоров и преподавателей медицинских вузов и колледжей, научных сотрудников и специалистов на пенсии, были привлечены к лечению и консультированию пациентов.

Президент вновь поблагодарил врачей, рискующих жизнью и здоровьем в борьбе с этой болезнью.

"Сегодня я подписал указ о присвоении почетных званий, награждении орденами и медалями группы медицинских работников, сотрудников органов внутренних дел, министерств обороны, по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, которые проявили яркий образец мужества в деле охраны здоровья и сохранения жизни населения, сдерживания распространения инфекции," - проинформировал глава государства.

При этом Мирзиёев подчеркнул, что таких наград будет еще много. К борьбе с инфекцией, отметил президент, привлечены не только отечественные специалисты, но и ведущие профессора и эксперты из-за рубежа, которые консультируют посредством видеоконференцсвязи.

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В настоящее время профессор медицины из Германии прибыл в Узбекистан и принимает непосредственное участие в лечении больных. Ожидается прибытие группы профессоров из Турции.

По словам президента, важнейшая задача на сегодня - разорвать цепь распространения вируса среди населения. Для этого необходимо безусловно соблюдать требования карантина, укреплять иммунитет, беречь здоровье, бороться за жизнь каждого человека.

В связи с этим, а также в целях замедления распространения инфекции, резкого снижения количества смертельных исходов президент согласился с предложением Республиканской специальной комиссии о продлении карантинных ограничений.

Мирзиёев напомнил, что большая ответственность за сдерживание коронавируса лежит на руководителях и сотрудниках хокимиятов, секторов, органов здравоохранения и внутренних дел, активистах махалли и представителях старшего поколения. Потому что большинство населения Узбекистана, престарелые, дети, женщины вынуждены сидеть дома. Именно от этих организаций и деятелей зависит обеспечение первостепенных жизненных потребностей, оказание соответствующей медицинской и другой помощи.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (726)
Теги:
лечение, болезнь, врачи, Узбекистан, Карантин, коронавирус



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