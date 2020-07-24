Сколько пьяных водителей поймали в Узбекистане за январь-июнь

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Административные суды Узбекистана в январе-июне применили административные взыскания в виде штрафа, лишения права управления транспортными средствами и административного ареста в отношении 8 555 человек. Об этом сообщили в Верховном суде (ВС) республики.

По данным пресс-службы, за полгода суды рассмотрели 8 727 дел о правонарушениях, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения и уклонением водителей транспортных средств и других участников дорожного движения от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Всего в отношении 8 850 лиц.

Кроме того, в отношении 1 971 человека рассмотрены 1 968 дел о правонарушениях, связанных с нарушением водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшим причинение потерпевшему легкого телесного повреждения либо существенного материального ущерба. Из них 1 738 человек получили административные штрафы, а еще 1 499 лиц также были лишены права управления транспортными средствами.

Ранее в ВС Узбекистана рассказали, что суды по уголовным делам рассмотрели в январе-июне 2020 года 13 990 дел в отношении 17 251 лица, что на два процента и восемь процентов меньше, чем за аналогичный период 2019-го.