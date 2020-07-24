Узбекистанцы вернулись на родину из стран Бенилюкс и Дании - посольство

Учитывая возможность второй волны пандемии COVID-19 в странах Бенилюкса и Дании, оперативный штаб рекомендует гражданам Узбекистана соблюдать правила, установленные страной пребывания, и не посещать места массового скопления людей.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Оперативный штаб быстрого реагирования на обращения граждан Узбекистана, действующий при посольстве республики в Бельгии сообщил о том, что диппредставительство организовало отправку чартерным рейсом в Узбекистан группы граждан, вынужденных оставаться в странах Бенилюкса и Дании из-за введения ограничительных мер и прекращения транспортного сообщения между странами.

Работа оперативного штаба с гражданами продолжается: поддерживаются постоянные контакты, принимаются меры по решению возникающих проблем. Сведений об инфицированных коронавирусом узбекских гражданах на территории консульского округа не поступало.

Учитывая возможность второй волны пандемии COVID-19 в странах Бенилюкса и Дании, оперативный штаб настоятельно рекомендует гражданам Узбекистана соблюдать правила, установленные страной пребывания, не посещать места массового скопления людей, отложить все свои поездки за границу, минимизировать все контакты, соблюдать правила личной гигиены.

В посольстве обратились к узбекистанцам с рекомендацией не распространять необоснованную информацию в социальный сетях.

При этом в случае необходимости дипломаты просят обращаться в посольство.

Адрес оперативного штаба: Av.F.Roosevelt, 99 B-1050 Brussels; телефоны: +3226612042, +3226612040, +3226728844; электронная почта: consulat@uzbekistan.be.