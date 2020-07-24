В Узбекистане создано Агентство по регулированию алкогольного и табачного рынка

Ведомство осуществляет поддержку программ, направленных на развитие винодельческой отрасли, а также разрабатывает единую государственную политику в области производства и реализации этилового спирта, алкогольной и табачной продукции.

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. В Узбекистане в соответствии с указом президента образовано Агентство по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия. Об этом сообщают в Министерстве юстиции.

Согласно документу, ведомство осуществляет поддержку программ, направленных на развитие винодельческой отрасли, а также разрабатывает единую государственную политику в области производства и реализации этилового спирта, алкогольной и табачной продукции.

Отмечено, что назначать и освобождать от должности директора Агентства уполномочен премьер-министр. По статусу данный пост приравнивается к службе заместителя министра.

Комиссией Кабмина принимается решение о выдаче лицензии на деятельность по производству этилового спирта, алкогольной и табачной продукции. Также она в праве приостановить, отменить, переоформить или прекратить действие лицензии.

Что будет введено с 1 августа 2020 года

На неопределенный срок начнут выдавать разрешительные свидетельства на право осуществлять розничную торговлю алкогольной продукцией. Кроме того, предприятия общественного питания тоже смогут заниматься ее реализацией.

Акцизным налогом станут облагать натуральную винную продукцию (кроме упаковочной), реализуемую производителями для дегустации в туристических точках.

Помимо этого, продавать этиловый спирт производители смогут только по предварительной оплате, которая составит 50% от общей стоимости продукта.

Напомним: в период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года от налогов освобождены организации общественного питания, реализующие алкогольную продукцию в розницу. Кроме того, до конца года продлен срок на получение льготы по снижению размера отчисления предприятий оптовой продажи алкоголя с 5 до 3 процентов.