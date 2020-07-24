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Студенты в аудитории

Ученье против пандемии: на что рассчитывать узбекским студентам за рубежом

Facebook / Inha University in Tashkent
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200724/14622203/Uchene-protiv-pandemii-na-chto-rasschityvat-uzbekskim-studentam-za-rubezhom.html

Ситуация с коронавирусом в мире остается сложной. Оказавшиеся на чужбине узбекистанские студенты все чаще обращаются с просьбой помочь им вернуться на родину, ведь обучение во многих вузах временно переходит в дистанционный формат.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik, Дильшода Рахматова. Как быть студентам, которые в этот сложный период оказались далеко от Родины, а вузы вынуждены переходить на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавируса? Есть ли дома перспективы дистанционного обучения? На эти вопросы корреспонденту Sputnik ответили в Министерстве высшего и народного образования республики.

С одной стороны, все, кто обучаются за границей, решают свои вопросы через посольство или МИД, но профильные ведомства всегда готовы подключиться и помочь, если возникает сложная ситуация или желание продолжить учебу в Узбекистане.

Студенты в аудитории
© Sputnik / Владимир Федоренко
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В частности, в государственной программе "Год развития науки, просвещения и цифровой экономики" поставлена задач по внедрению в порядке эксперимента поэтапно с 2020/2021 учебного года дистанционную форму обучения в Ташкентском университете информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми, Ташкентском государственном юридическом университете и Ташкентском государственном педагогическом университете. Но пандемия внесла свои коррективы, поэтому такая практика уже внедрена с апреля текущего года, отметили в министерстве.

"Для обеспечения непрерывности процесс обучения студентов, учебная программа была переведена в совершенно новый формат, то есть преподавание осуществляется в виртуальной среде на основе цифровых технологий. В таком режиме преподаватель сможет дать студентам задания, контролировать их успеваемость, то есть организуются мероприятия, приближенные к полноценному обучению", — подчеркнули в ведомстве.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Особое внимание было уделено созданию образовательных ресурсов на основе учебных планов и программ на текущий семестр. Платформы для дистанционного обучения по 6 102 предметам размещены на ресурсах каждого вуза. Все они интегрированы в единый портал Министерства https://dist.edu.uz/, что позволило учебным заведениям совместно использовать образовательные ресурсы.  

В министерстве признали, что наблюдались некоторые проблемы с интернетом и  связью, но соответствующие службы уже занимаются решением этого вопроса.

"Несмотря на сложную обстановку, Министерство высшего и среднего образования готовится в случае необходимости начать новый 2020/21 учебный год традиционно. В вузах идет расчет нагрузок преподавателей. Эти расчеты производятся согласно аудиторного фонда вузов", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Однако, учитывая неопределенность ситуации с коронавирусом в мире, есть вероятность, что многие студенты захотят перевестись из зарубежных вузов на родину – в Узбекистан. В министерстве отметили, что готовы рассмотреть каждую такую заявку и при соответствии всем требованиям принять студента в вуз.

"Если наши соотечественники хотят перевестись на Родину, они могут отправить соответствующие документы на сайт transfer.edu.uz (http://transfer.edu.uz/) с указанием направления обучения, ВУЗ и т.д. Специальная комиссия рассмотрит заявления и даст ответ каждому обратившемуся гражданину", — отметили в пресс-службе министерства высшего и народного образования.

Вместе с тем там уточнили, что при рассмотрении обращений граждан о переводе будут учитываться все вопросы, связанные с мощностями учебных заведений, профессорско-преподавательским составом, научным потенциалом.

Теги:
коронавирус, студенты, Образование, Узбекистан



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