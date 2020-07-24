Университет Akfa опроверг обвинение АМК в нарушении закона о конкуренции

Учитывая, что и другие международные университеты ранее получили аналогичные льготы, предоставление налоговых и таможенных льгот Университету Akfa не нарушает законодательство в сфере конкуренции, ответили в пресс-службе вуза.

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. Специалисты Министерства здравоохранения Узбекистана разработали проект постановления Кабинета Министров "О дополнительных мерах по укреплению материально-технической базы Университета Akfa". Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Антимонопольный комитет республики опубликовал свое заключение по данному документу. По мнению специалистов комитета, предоставление преференций и земельного участка для строительства кампуса вуза ООО "Акфа Университети" даст ему преимущества перед другими частными образовательными учреждениями, действующими на рынке образования, и окажет негативное влияние на конкурентную среду.

В пресс-службе вуза напомнили, что постановлением правительства университету были предоставлены здания и сооружения Шайхантахурского медицинского колледжа на праве безвозмездного пользования. Но руководители учебного учреждения пришли к выводу, что предоставляемое здание колледжа не способно вместить учебные аудитории и лаборатории. В этой связи здание было возвращено государству.

В проекте постановления предлагается предоставить вузу земельный участок площадью около 29 гектаров в Ташкентской области. На этой территории будет построен кампус университета и клиника на 600 койко-мест.

В пресс-службе университета отмечают, что правительство Узбекистана безвозмездно предоставляет международным вузам земельные участки и здания для создания на этой территории кампусов учебных заведений.

При этом учредитель университета ООО "Akfa Medline" планирует выделить не менее $58 млн на создание кампуса университета и клиники.

Льготы, предоставляемые университету в соответствии в проекте обсуждаемого постановления, дублируют льготы, предоставленные ранее Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-2863 "О мерах по дальнейшему развитию частного сектора здравоохранения" от 1 апреля 2017 года и другие решения руководства и правительства страны по предоставлению налоговых и таможенных льгот другим университетам расположенным в Узбекистане.

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Учитывая, что и другие международные университеты ранее получили аналогичные льготы, предоставление налоговых и таможенных льгот Университету Akfa не нарушает законодательство в сфере конкуренции, уточнили в пресс-службе вуза.

Данные льготы, с одной стороны, позволят снизить расходы на приобретение оборудования и материалов, а также на привлечения иностранных специалистов, с другой - реинвестировать высвобожденные средства в развитие образования и подготовку кадров.