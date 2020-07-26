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В Ташкенте переоборудуют спорткомплексы в госпитали - фото

В Ташкенте переоборудуют спорткомплексы в госпитали - фото

Пресс-служба хокимията
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (731)
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https://uz.sputniknews.ru/society/20200726/14627005/V-Tashkente-pereoboruduyut-sportkompleksy-v-gospitali-foto.html

В этом же месте готовятся необходимые условия для ночлега и работы медицинского персонала. Читайте подробности.

ТАШКЕНТ, 26 июл - Sputnik. В ташкентском Дворце гимнастики, расположенном в Юнусабадском районе, готовится 750 мест для диагностики лиц с подозрением на коронавирус и их лечения, сообщает хокимият столицы.

"В этом месте сейчас подготовлены койки для больных и создаются все условия для лечебно-профилактических работ. Как сообщают организаторы, в центр доставлены аппараты СИПАП и 250 кислородных баллонов, а также продолжается оснащение другими инструментами и оборудованием", - говорится в сообщении.

В этом же месте готовятся необходимые условия для ночлега и работы медицинского персонала.

В Ташкенте переоборудуют спорткомплексы в госпитали - фото
Пресс-служба хокимията
В Ташкенте переоборудуют спорткомплексы в госпитали - фото

Следует отметить, что в этот центр, а также в новые мощности в Шайхантохурском и Сергелийском районах, будут доставлять пациентов с подозрением на COVID-19 на основе вызовов, поступающих по номеру 103.

В Ташкенте начал работать центр для пациентов с подозрением на COVID-19 >>

После осмотра врача и проведения определенных анализов, смотря по степени тяжести заболевания, больные будут направлены в различные больницы города, а некоторые смогут лечиться прямо на месте.

В Ташкенте переоборудуют спорткомплексы в госпитали - фото
Пресс-служба хокимията
В Ташкенте переоборудуют спорткомплексы в госпитали - фото

Также известно о том, что в спортивном комплексе "Ёшлик" в Шайхантохурском районе также ведутся работы по переоснащению 3 залов комплекса.

Этот комплекс будет обеспечен необходимыми медицинскими инструментами и оборудованием для восстановления здоровья 520 пациентов. 

В Ташкенте переоборудуют спорткомплексы в госпитали - фото
Пресс-служба хокимията
В Ташкенте переоборудуют спорткомплексы в госпитали - фото

Также во 2-м детско-юношеском спортивном комплексе Сергелийского района организуется центр на 250 мест.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (731)
Теги:
лечение, Карантин, коронавирус, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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