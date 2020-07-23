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В Ташкенте начал работать центр для пациентов с подозрением на COVID-19

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (726)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200723/14614635/V-Tashkente-nachal-rabotat-tsentr-dlya-patsientov-s-podozreniem-na-COVID-19.html

Для пациентов созданы условия, аналогичные больничным, налажено оснащение всеми необходимыми медицинскими инструментами и оборудованием.

ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Распределительный центр, предназначенный для постановки точного диагноза и оказания необходимой первой помощи лицам с подозрением на заболевание COVID-19 начал прием граждан в столице, сообщили в городском хокимияте.

Планируется, что в центре будет работать 250 медиков. В учреждение будут поступать жители Ташкента с подозрением на COVID-19.

Для пациентов созданы условия, аналогичные больничным, налажено оснащение всеми необходимыми медицинскими инструментами и оборудованием.

Станция скорой помощи
© Sputnik / Алексей Сухоруков
В столице заработает новый call-центр для информирования больных COVID-19

Граждане, чье состояние здоровья требует тщательного медицинского наблюдения, будут направляться в инфекционные больницы. Те, чья болезнь протекает в легкой форме, будут лечиться дома, соблюдая самоизоляцию.

Распределительный центр будет выполнять важную функцию в диагностике COVID-19 и распределении зараженных вирусом в медицинские учреждения.

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Напомним, несколько дней назад власти обязали больницы принимать пациентов без проведения тестов на наличие инфекции.

"В штабе правительства было рассмотрено решение этого вопроса. Было дано поручение с сегодняшнего дня принимать пациентов в клиниках без тестирования (на коронавирус. — Sputnik)", — заявила член штаба по борьбе с COVID-19, доктор медицинских наук Феруза Хамрабаева.

Аналогичные меры были приняты и в отношении работы скорой помощи: теперь сотрудники неотложки будут оказывать помощь пациентам, не дожидаясь ответа анализа на COVID-19.

 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (726)
Теги:
Узбекистан, Карантин, коронавирус, медицинское обследование, здравоохранение, Медицина, Хокимият Ташкента, Ташкент



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