Новый порядок лечения больных коронавирусом в Узбекистане

Совет Министров Каракалпакстана, хокимияты областей и Ташкента должны создать систему связи в каждом районном и городском медобъединении.

ТАШКЕНТ, 26 июл - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал документ, согласно которому утверждается новый порядок лечения больных с легкой и бессимптомной формой коронавируса, сообщает телеканал "Узбекистан 24".

Намечено решение вопроса проведения экстренного анализа на коронавирусную инфекцию при обращении жителей и выявлении симптомов болезни, результаты должны сообщаться по телефону в трехдневный срок.

"В каждой семейной поликлинике и многопрофильных центральных поликлиниках создаются мобильные группы для профилактики инфекционных заболеваний, включая коронавирусные, лечения бессимптомных пациентов и пациентов с легкой формой заболевания, а также оказания необходимой медпомощи лицам, контактирующим с ними в домах и махаллях", - говорится в сообщении.

В разрезе каждой семейной поликлиники будут закреплены определенные дома для врача общей практики и патронажной медсестры, а общий надзор будет осуществляться заведующими поликлиник.

Если состояние здоровья больного, который лечится в домашних условиях, ухудшается, то он обязан предупредить мобильную группу. После чего больной будет госпитализирован в районное или городское медицинское объединение.

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Указом предусмотрено регулярно через СМИ объявлять информацию о доступных койках в медучреждениях, состоянии приема больных, числе заболевших и лечащихся в медучреждениях и других местах, медикаментах, а также лабораториях и медицинском оборудовании.

Совет Министров Каракалпакстана, хокимияты областей и Ташкента должны создать систему связи в каждом районном и городском медобъединении.