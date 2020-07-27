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В международном аэропорту Домодедово

Узбекистан в августе организует вывоз студентов, застрявших в РФ из-за COVID

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200727/14631461/Uzbekistan-v-avguste-organizuet-vyvoz-studentov-zastryavshikh-v-RF-iz-za-COVID.html

Вывозные рейсы будут организованы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Казани и Ростова-на-Дону.

ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Власти Узбекистана в первой декаде августа организуют спецрейсы в шесть городов России для вывоза студентов-соотечественников на родину, сообщил РИА Новости представитель Министерства транспорта республики.

"По поручению республиканской специальной комиссии в первой декаде августа специальными чартерными рейсами из шести городов России будут возвращены наши студенты", - сказал представитель Минтранса.

В частности, вывозные рейсы будут организованы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Казани и Ростова-на-Дону. Также планируются спецрейсы из Киева и Каира.

Еще два рейса из Анкары и Нью-Йорка для вывоза узбекистанцев - расписание >>

Напомним, сегодня также стало известно, что Uzbekistan Airways запускает два дополнительных чартера для вывоза узбекистанцев из Анкары и Нью-Йорка.

 

 

Теги:
рейс, рейсы, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, Карантин, коронавирус



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