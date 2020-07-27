Узбекистан в августе организует вывоз студентов, застрявших в РФ из-за COVID

Вывозные рейсы будут организованы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Казани и Ростова-на-Дону.

ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Власти Узбекистана в первой декаде августа организуют спецрейсы в шесть городов России для вывоза студентов-соотечественников на родину, сообщил РИА Новости представитель Министерства транспорта республики.

"По поручению республиканской специальной комиссии в первой декаде августа специальными чартерными рейсами из шести городов России будут возвращены наши студенты", - сказал представитель Минтранса.

В частности, вывозные рейсы будут организованы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Казани и Ростова-на-Дону. Также планируются спецрейсы из Киева и Каира.

Еще два рейса из Анкары и Нью-Йорка для вывоза узбекистанцев - расписание >>

Напомним, сегодня также стало известно, что Uzbekistan Airways запускает два дополнительных чартера для вывоза узбекистанцев из Анкары и Нью-Йорка.