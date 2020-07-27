Кому положены бесплатные лекарства — постановление

Некоторые граждане могут получить препараты бесплатно при предъявлении соответствующего рецепта, выданного лечащим врачом на специальном бланке.

ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Согласно постановлению Кабинета министров льготная выдача лекарственных средств определенным больным, проходящим амбулаторное лечение, производится бесплатно. Пациент может получить необходимые медикаменты на основании рецепта, выданного лечащим врачом на специальном бланке.

В случае отсутствия в аптеках назначенного лекарства его могут заменить на аналог, но только с разрешения главного врача поликлиники или его заместителя.

Кто имеет право на получение бесплатных препаратов:

онкобольные;

пациенты с туберкулезом;

больные с лепрой;

лица, имеющие эндокринологические заболевания (сахарный и несахарный диабет);

страдающие психическими расстройствами;

ВИЧ-инфицированные;

люди, перенесшие операцию по протезированию клапана сердца и пересадке органов;

одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постороннем уходе;

участники и инвалиды войны 1941-1945 годов, а также приравненные к ним лица;

участники трудового фронта в годы войны 1941-1945 годов;

инвалиды Чернобыльской АЭС;

воины-интернационалисты;

граждане пенсионного возраста, проходившие военную службу на ядерных полигонах и радиационно-ядерных объектах.

Отметим, что рецепты, выписанные больным на наркотические средства, хранятся в аптеках пять лет; на психотропные вещества, этиловый спирт, сильнодействующие анаболики — один год; на остальные лекарства — три месяца.

Напомним: Республиканской спецкомиссией принято решение предоставлять бесплатные лекарства пациентам с подтвержденным диагнозом коронавируса, проходящим лечение в домашних условиях. Утвержден соответствующий перечень препаратов. В список вошли "Гидроксихлорохин", "Азитромицин", "Парацетамол", "Витамин С" и медицинские маски. Данные лекарства и средства защиты будут назначаться также больным с бессимптомной формой COVID-19.