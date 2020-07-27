Противоречия в законодательстве будут толковаться в пользу потребителя

Антимонопольный комитет будет осуществлять свои полномочия самостоятельно и независимо от всех государственных органов и организаций.

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. На портале СОВАЗ опубликован проект указа президента, который предусматривает изменение государственной политики в сфере обеспечения конкуренции и защиты прав потребителей в Узбекистане.

Предполагается, что основополагающими принципами государственной политики в сфере обеспечения конкуренции после обсуждения и принятия указа станут:

приоритет прав потребителей при осуществлении государственной политики по развитию и защите конкуренции;

обеспечение равных условий и свободы экономической деятельности и минимальное государственное вмешательство в функционирование рынков;

формирование нетерпимости к любым проявлениям ограничения конкуренции и конкурентный нейтралитет при применении инструментов государственной политики по развитию и защите конкуренции и другие.

В пользу потребителей предлагается толковать все неустранимые противоречия и неясности законодательства, возникающие при приобретении товаров и оказании услуг во взаимоотношениях потребителей с хозяйствующими субъектами, государственными органами и банками.

Антимонопольный комитет будет осуществлять свои полномочия самостоятельно и независимо от всех государственных органов и организаций. Предлагается исключить его из перечня государственных органов, курируемых Кабинетом министров. Агентство по защите прав потребителей будет осуществлять роль омбудсмена по правам потребителей.

Для эффективной реализации возложенных задач АМК предоставляется беспрепятственный доступ к базе данных налоговых, таможенных и других госорганов. А начиная с 1 октября 2020 года решения АМК, принятые в пределах своих полномочий, могут быть обжалованы только в Верховном суде. Верховному суду также рекомендуется создать специализированную судебную коллегию по рассмотрению споров в сфере защиты конкуренции.

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Совместно с Советом министров Республики Каракалпакстан и хокимиятами областей и Ташкента будут разработаны территориальные программы развития конкуренции на 2021-2024 гг.

До 1 февраля 2021 года планируется разработать и запустить цифровую платформу Oson business для обеспечения субъектов бизнеса данными о возможностях ведения бизнеса. Речь идет о доступе к базам данных о регулятивных требованиях, доступности сырья и материалов, трудовых ресурсов, источников финансирования, оборудования и технологий, экспортных карт с детальным навигатором требований технического регулирования для выхода на внешние рынки, пустующих зданий и сооружений, земельных участков.

К системе планируется подключить все государственные органы для быстрого реагирования на возникающие барьеры для бизнеса и их оперативного устранения.