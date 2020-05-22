Нарушителей закона о рекламе обязали возместить ущерб потребителям

Выдано предписание о недопустимости нарушения прав потребителей и требований законодательства о рекламе, также возврате в месячный срок суммы ущерба, причиненного потребителям-абонентам мобильного оператора.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Стало известно продолжение истории с запуском недостоверной рекламы акции "Побеждай и выигрывай", которая ввела в заблуждение абонентов мобильного оператора Beeline Uzbekistan.

В Узбекистане ужесточаются требования к размещению наружной рекламы >>

Специальной комиссией по рассмотрению нарушения законодательства о защите прав потребителей и о рекламе Агентства по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете Республики Узбекистан принято решение о признании ООО "ViaMobi" нарушителем статей данных законов.

Выдано предписание о недопустимости нарушения прав потребителей и требований законодательства о рекламе, также возврате в месячный срок суммы ущерба, причиненного потребителям-абонентам мобильного оператора "Beeline Uzbekistan" в результате недобросовестной рекламы при проведении акции "Побеждай и выигрывай".

Напомним, месяц назад специалисты агентства по защите прав потребителей проанализировали рекламную деятельность компаний, оказывающих услуги и реализующих товары населению Узбекистана.

Сообщалось, что ряд компаний готовят и публикуют в СМИ рекламные ролики и объявления, которые нарушают профильное законодательство - к примеру, не указывается полная информация о предлагаемых услугах.