В Ташкенте умерла еще одна беременная женщина с COVID-19

Пациентка несколько дней находилась в городском роддоме №9 c диагнозом "27 неделя шестой беременности, пятые роды, двусторонняя пневмония, анемия, дыхательная недостаточность". После подтверждения COVID-19 ее перевели в роддом №3.

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Беременная жительница Учтепинского района Ташкента скончалась от последствий заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в Министерстве здравоохранения Узбекистана.

По данным пресс-службы, 34-летняя женщина 16-21 июля находилась в городском роддоме №9 c диагнозом "27 неделя шестой беременности, пятые роды, двусторонняя пневмония, анемия, дыхательная недостаточность".

После подтверждения COVID-19 пациентку перевели в роддом №3. У нее была диагностирована крайне тяжелая форма, заболевание сопровождалось острыми сердечно-сосудистыми и респираторными осложнениями.

Несмотря на усилия докторов и реанимационные процедуры, состояние больной резко ухудшалось и она скончалась от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

Вечером в воскресенье Минздрав сообщил о смерти 32-летней беременной жительницы столицы. Для нее несостоявшиеся роды могли стать пятыми.

По последним данным, в стране выявлены 21 506 случаев заражения COVID-19 (прирост составил 297). Выздоровели 11 674 человек, на лечении находятся 9 710 пациентов, из них 215 в тяжелом состоянии, 81 — в крайне тяжелом.

Число жертв коронавируса достигло 122.