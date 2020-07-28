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Узбекистан начал производить тест-системы для выявления РНК коронавируса

© Sputnik / Илья Наймушин
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (742)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200728/14638796/Uzbekistan-nachal-proizvodit-test-sistemy-dlya-vyyavleniya-RNK-koronavirusa.html

Мощность производства составит 500 тысяч систем в месяц и практически покроет потребности республики в тестах, заявили в Мининноваций.

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Собственное производство тест-систем для выявления РНК коронавируса COVID-19 началось в Узбекистане, его мощности позволят покрыть потребности страны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инновационного развития республики.

"Налажено массовое производство набора реагентов Biotest — SARS-CoV-2, предназначенного для качественного определения РНК коронавируса COVID-19", — говорится в публикации на Telegram-канале Мининноваций.

По данным ведомства, тест-система разработана учеными центра передовых технологий при министерстве, производителем является местное ООО Biotest-LAB.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В Узбекистане разработали тест-систему для выявления РНК коронавируса
"Мощность производства составит 500 тысяч систем в месяц и практически покроет потребности республики в тестах", — добавили в пресс-службе.

В начале июля Институт химии растительных веществ Академии наук Узбекистана также сообщил, что разработал тест-систему для выявления РНК коронавируса COVID-19. Тест-система была зарегистрирована в стране под маркой "ЭНКОР", было получено разрешение на ее серийное производство.

Напомним, власти Узбекистана продлили карантин до 15 августа. По последним данным, в республике выявлены 21 506 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 122 пациента, 11 674 выздоровели.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (742)
Теги:
тест-системы, пандемия, коронавирус, Узбекистан



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