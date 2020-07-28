О результатах анализа на COVID-19 сообщат по телефону в течение трех дней

Будут внедрены методы экспресс-тестирования и иммуноферментного анализа с привлечением к практике лабораторных исследований частного сектора.

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В пресс-службе Минюста сообщили о вступлении в силу указа президента "О мерах по смягчению коронавирусной пандемии, кардинальному совершенствованию системы санитарно-эпидемиологического благополучия и охраны здоровья населения".

Теперь в каждой семейной поликлинике и центральных многопрофильных поликлиниках будут созданы мобильные группы, для которых разработают упрощенную инструкцию. Будут внедрены методы экспресс-тестирования и иммуноферментного анализа с привлечением к практике лабораторных исследований частного сектора.

Указ предусматривает также меры для незамедлительного взятия анализа на коронавирусную инфекцию при поступлении обращений от населения и выявлении симптомов заболевания. Граждане будут извещены о результатах в 3-дневный срок через личные номера телефонов.

Согласно указу, будет упрощена система взаимного обмена информацией между медучреждениями — виды и периодичность отчетов, других процессов, связанных с бумажной волокитой переведут в электронную систему.

Сегодня стало известно, что в Узбекистане началось собственное производство тест-систем для выявления РНК коронавируса COVID-19, его мощности позволят покрыть потребности страны.

Тест-система разработана учеными центра передовых технологий при министерстве, производителем является местное ООО Biotest-LAB.