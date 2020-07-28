В Узбекистане решили проблему нехватки врачей в медучреждениях — новый указ

Глава государства подписал указ "О мерах по смягчению коронавирусной пандемии и коренному совершенствованию системы санитарно-эпидемиологического благополучия и здравоохранения населения".

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Выпускники медицинских вузов республики, а также пенсионеры будут привлечены к работе во врачебных пунктах и многопрофильных поликлиниках Узбекистана. Так власти рассчитывают решить проблему нехватки медицинских сотрудников в ряде регионов страны.

"Вакантные места младшего и среднего медицинского персонала в сельских врачебных пунктах, семейных поликлиниках и центральных многопрофильных поликлиниках будут укомплектованы за счет выпускников медицинских образовательных учреждений, пенсионеров и других лиц, имеющих медицинскую специальность", — поясняет Минюст.

Отдельное внимание уделено тому, кого именно будут направлять в регионы, которые испытывают трудности.

"На территории, находящиеся в трудном положении, будут привлечены выпускники медицинских высших образовательных учреждений, прошедших обучение на основе государственного гранта на срок до 1 года, до завершения карантинных мероприятий", — добавили в ведомстве.

Кроме того, в ряде вузов организуют курсы переподготовки по специальности "врач-лаборант вирусологической лаборатории" для молодых специалистов, окончивших вузы республики по направлению "Биология".

Курсы будут длиться месяц.

Столько же будут длиться онлайн-занятия по переквалификации медработников региональных подразделений Центра поддержки здорового образа жизни и повышения физической активной населения по специальности "валеолог".

Однако то, как страна быстро справится с пандемией, зависит не только от сотрудников тех или иных учреждений и ведомств, но и от самих граждан.

Напомним: карантинные ограничения в Узбекистане продлили до 15 августа. Отдельную рекомендацию власти также дали по поводу предстоящего праздника Курбан Хайит — его настоятельно рекомендуется провести в кругу семьи, при этом соблюдая все санитарно-гигиенические требования.