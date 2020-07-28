Предпринимателям выдадут знаки санитарно-эпидемиологического благополучия

Срок действия знаков - 1 год, их будет выдавать санитарно-эпидемиологическая служба по трем видам категорий "зеленый", "желтый" и "красный".

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Начиная с 1 октября 2020 года в Узбекистане внедряется практика выдачи субъектам предпринимательства "Знака санитарно-эпидемиологического благополучия" на основе изучения соответствия их деятельности санитарным правилам, нормам и гигиеническим нормативам и результатов анализов.

Срок действия знаков - 1 год, их будет выдавать санитарно-эпидемиологическая служба по трем видам категорий "зеленый", "желтый" и "красный".

Не допускается изучение и проверка органами Санитарно-эпидемиологической службы деятельности субъектов предпринимательства, имеющих знак категории "зеленый" (за исключением зарегистрированных случаев массовых отравлений и групповых заболеваний).

Знак выдается по инициативе субъектов предпринимательства (добровольно) или по инициативе государственных органов в случаях, предусмотренных законодательством (в обязательном порядке).

Напомним, с 1 июля 2020 года предельная среднегодовая численность работников для предприятий общественного питания увеличивается с 25 до 50 человек, следует из подписанного главой государства указа, направленного на поддержку предпринимателей.

В течение года субъектам предпринимательства по мере снятия карантинных ограничений предоставляется право осуществлять торговлю посредством автолавок, автомагазинов, автоприцепов, автоцистерн и фудтраков путем уведомления органов государственной налоговой службы без заключения договора с органами исполнительной власти на местах.