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Мирзиёев: наши задачи — как лечить больных COVID-19, так и двигать экономику

Пресс-служба президент Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200728/14646215/Mirziev-glavnye-zadachi-seychas--lechit-bolnykh-COVID-19-i-dvigat-ekonomiku.html

В Бухарской, Ферганской, Самаркандской и других областях значительно увеличилось количество случаев пневмонии, отмечалось на совещании.

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, на котором обсудил меры по стабилизации сложной эпидемиологической ситуации в регионах Узбекистана.

Медицинские работники клинической больницы в палате с коронавирусными больными
© Sputnik / Илья Питалев
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Президент упомянул, что, хотя в стране до 15 августа были введены жесткие карантинные меры, необходимо продолжать разрабатывать эффективные меры по борьбе с пандемией.

В частности, речь шла о регионах, где сложилась особенно тяжелая обстановка.

Мирзиёев поручил спецкомиссии сформировать и направить в каждый регион Узбекистана специальные группы, которые на месте будут оказывать помощь в стабилизации эпидемиологической ситуации. 

"В эти группы будут привлечены руководители и специалисты ответственных ведомств, специализированных медицинских центров и медицинских вузов, а также опытные врачи на пенсии", — отмечалось в ходе совещания.

Как ожидается, данные специалисты помогут в ранней и точной диагностике COVID-19, а также лечении пациентов с различной тяжестью заболевания.

Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Глава государства также поручил хокимиятам организовать специализированные больницы для инфицированных, увеличить количество коек интенсивной терапии и реанимации, оснастить их необходимым медоборудованием и лекарствами. 

Мирзиёев отметил, что необходимо создать "специальные поликлиники", где будет оказываться медпомощь пациентам с COVID-19 и пневмонией на основе опыта Ташкента.

Отдельно президент остановился на вопросе обеспечения больниц оборудованием, которое требуется для лечения тяжелой формы заболевания.

"За последние две недели дополнительно доставлено и распределено между регионами 370 аппаратов ИВЛ, 1041 СPAP-аппарат, 1164 кислородных концентратора и другое оборудование. Учитывая возможное увеличение количества зараженных, Республиканской специальной комиссии поручено доставить на места дополнительную аппаратуру", — подчеркнул Мирзиёев.

Также была создана Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья. В ее функции будет входить работа совместно с Минздравом и хокимиятами по лечению пациентов и снижению риска передачи вируса от них.

First Ratings by Russian-Chinese Agency to Be Released in 2015
© Flickr / Ken Teegardin
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Помощь должен получить каждый гражданин Узбекистана, заявил президент. 

Однако здравоохранение — не единственная система, которая нуждается в государственной поддержке. Это следует иметь в виду и вести работу сразу по нескольким фронтам, указал глава республики.

"В нынешней ситуации мы вынуждены и обязаны одновременно как лечить больных, так и двигать экономику. Поэтому наряду с охраной здоровья людей следует с железной дисциплиной продолжать работу по остальным направлениям", — заключил Мирзиёев.

Теги:
видеоселекторное совещание, Экономика, коронавирус, президент, Шавкат Мирзиёев



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