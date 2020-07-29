В Агентстве государственных услуг 57 человек заразились коронавирусом

Оказалось, что острой проблемой становится защита от коронавируса сотрудников агентства и посетителей, так как из-за большого потока людей в центрах госуслуг трудно обеспечить безопасность.

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. В Узбекистане 57 сотрудников Агентства государственных услуг заразились COVID-19, сообщает пресс-служба АГУ.

"Пятьдесят семь человек заразились всего: один из специалистов умер, двое человек уже выздоровели, остальные находятся на лечении", - говорится в информации.

Оказалось, что острой проблемой становится защита от коронавируса сотрудников агентства и посетителей, так как из-за большого потока людей в центрах госуслуг трудно обеспечить безопасность.

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Несмотря на то что в центрах принимаются все меры: дезинфекция, маски, измерение температуры, пользователям предлагают обращаться к электронным услугам.

Напомним, по состоянию на утро 29 июля в Узбекистане число зарегистрированных случаев коронавируса составляет 22 169 (+276).