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В UzAuto Motors рассказали об автомобилях Trade-in в Узбекистане

Депутаты просят Антимонопольный комитет вмешаться в конфликт с UzAuto Motors

UzAutoMotors
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200729/14653204/Deputaty-prosyat-Antimonopolnyy-komitet-vmeshatsya-v-konflikt-s-UzAuto-Motors.html

Комитету было предложено изложить свою позицию по корректировке цен на автомобили с учетом потребительской способности населения.

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. Несколько депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса направили парламентский запрос председателю Антимонопольного комитета с просьбой изучить деятельность UzAuto Motors и соблюдение компанией закона РУз "О конкуренции", сообщил депутат Расул Кушербаев на своем Telegram-канале.

"Запрос предусматривает получение информации о соблюдении компанией UzAuto Motors закона РУз "О конкуренции" и другого законодательства, в том числе о стоимости выпускаемых автомобилей и обоснованности цены", - говорится в публикации.

Комитету также было предложено изложить свою позицию по корректировке цен на автомобили с учетом потребительской способности населения.

Напомним, ранее депутат Законодательной палаты Расул Кушербаев заявил, что UzAuto Motors продает автомобили скорой помощи по завышенным ценам.

"Просто пост, чтобы собрать охваты": UzAuto Motors ответила на обвинения депутата >>

Он посоветовал отдать эти автомобили народу на безвозмездной основе или с большой скидкой.

В свою очередь, в компании ответили, что опытному парламентарию следовало бы нести большую ответственность за свои слова, а также, что его пост ни что иное, как хайп.

Теги:
автомобилисты, автомобили, автомобиль, депутаты, депутат, UzAuto Motors, Узбекистан, Узбекистан



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