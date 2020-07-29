В РФ мусульманам рекомендовали не посещать массовые мероприятия в Курбан-байрам

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Мусульманам в российских регионах рекомендовано не посещать массовые мероприятия во время празднования Курбан-байрама, говорится в заявлении Совета улемов Духовного собрания мусульман России (ДСМР).
В ДСМР отметили, что, как правило, верующие на Курбан-байрам совершают жертвоприношение, праздничный намаз, посещают кладбища, приглашают домой гостей, угощают близких и раздают милостыню.
В Москве же сохраняются ограничения на проведение массовых мероприятий, поэтому праздничная молитва в столице пройдет только в помещениях мечетей и молельных домов "и иных объектах структурных подразделений муфтиятов с разрешением на религиозную деятельность".
Ранее мусульманские ученые-богословы посоветовали верующим в праздник Курбан-байрам, в условиях непростой эпидемиологической ситуации, не совершать жертвоприношение самостоятельно, а перечислить необходимые средства благотворительным фондам и потом уже просто получить разделанное мясо жертвенного животного.