21:00 29 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.37
  • EUR11896.04
  • USD10207.69
Поиск
Внутреннее убранство Московской Соборной мечети

В РФ мусульманам рекомендовали не посещать массовые мероприятия в Курбан-байрам

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
Получить короткую ссылку
29 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200729/14655092/V-RF-musulmanam-rekomendovali-ne-poseschat-massovye-meropriyatiya-v-Kurban-bayram.html

Имамам следует провести информационную работу с мусульманами, разъясняющую важность совершения нафиль-намаза и дополнительных молитв дома, а также организации угощений за праздничным столом в кругу семьи.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Мусульманам в российских регионах рекомендовано не посещать массовые мероприятия во время празднования Курбан-байрама, говорится в заявлении Совета улемов Духовного собрания мусульман России (ДСМР).

В ДСМР отметили, что, как правило, верующие на Курбан-байрам совершают жертвоприношение, праздничный намаз, посещают кладбища, приглашают домой гостей, угощают близких и раздают милостыню.

Бараны
© Sputnik / Максим Богодвид
В России мусульман попросили не совершать самим жертвоприношения в Курбан-байрам
"В регионах с острой эпидемиологической обстановкой убедительно рекомендуется воздержаться от посещения массовых мероприятий с проведением праздничного намаза. Имамам — провести информационную работу с мусульманами, разъясняющую важность совершения нафиль-намаза и дополнительных молитв дома, а также организации угощений за праздничным столом в кругу семьи", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

В Москве же сохраняются ограничения на проведение массовых мероприятий, поэтому праздничная молитва в столице пройдет только в помещениях мечетей и молельных домов "и иных объектах структурных подразделений муфтиятов с разрешением на религиозную деятельность".

Ранее мусульманские ученые-богословы посоветовали верующим в праздник Курбан-байрам, в условиях непростой эпидемиологической ситуации, не совершать жертвоприношение самостоятельно, а перечислить необходимые средства благотворительным фондам и потом уже просто получить разделанное мясо жертвенного животного.

Теги:
Курбан-байрам, Духовное управление мусульман, ислам, мусульмане, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Модель на первом модном показе дизайнерских масок в Сеуле
Маски как новый тренд: в Сеуле прошел необычный показ мод — фото
Российские ракетоносцы Ту-95 показали в воздухе сложнейший элемент — видео
Под знаком пандемии
Уроки пандемии: как коронавирус меняет экономику Узбекистана

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться