В РФ мусульманам рекомендовали не посещать массовые мероприятия в Курбан-байрам

Имамам следует провести информационную работу с мусульманами, разъясняющую важность совершения нафиль-намаза и дополнительных молитв дома, а также организации угощений за праздничным столом в кругу семьи.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Мусульманам в российских регионах рекомендовано не посещать массовые мероприятия во время празднования Курбан-байрама, говорится в заявлении Совета улемов Духовного собрания мусульман России (ДСМР).

В ДСМР отметили, что, как правило, верующие на Курбан-байрам совершают жертвоприношение, праздничный намаз, посещают кладбища, приглашают домой гостей, угощают близких и раздают милостыню.

"В регионах с острой эпидемиологической обстановкой убедительно рекомендуется воздержаться от посещения массовых мероприятий с проведением праздничного намаза. Имамам — провести информационную работу с мусульманами, разъясняющую важность совершения нафиль-намаза и дополнительных молитв дома, а также организации угощений за праздничным столом в кругу семьи", — говорится в сообщении , опубликованном на сайте организации.

В Москве же сохраняются ограничения на проведение массовых мероприятий, поэтому праздничная молитва в столице пройдет только в помещениях мечетей и молельных домов "и иных объектах структурных подразделений муфтиятов с разрешением на религиозную деятельность".

Ранее мусульманские ученые-богословы посоветовали верующим в праздник Курбан-байрам, в условиях непростой эпидемиологической ситуации, не совершать жертвоприношение самостоятельно, а перечислить необходимые средства благотворительным фондам и потом уже просто получить разделанное мясо жертвенного животного.