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Преподаватель в пустом учебном классе школы

Министерство народного образования озвучило три сценария начала учебного года

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (751)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200730/14657646/Ministerstvo-narodnogo-obrazovaniya-ozvuchilo-tri-stsenariya-nachala-uchebnogo-goda.html

По одному из разработанных сценариев школы начнут учебный год и очно, и удаленно, в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом районе.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Министерство народного образования разработало три сценария начала учебного года.
Для этого совместно со специалистами Минздрава и других ведомств были проведены соответствующие исследования.

Согласно первому из подготовленных сценариев, по мере стабилизации эпидемиологической обстановки работа школ в обычном режиме будет возобновлена. По общемировой статистике, дети школьного возраста реже заражаются COVID-19, чем взрослые, риск перехода болезни ко взрослым от детей также невысок.

Если же Минздрав придет к выводу, что вирус все также активен и высока вероятность его распространения среди школьников, учебный год начнется онлайн.

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Пресс-служба МНО
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МНО предлагает и третий вариант развития событий. Школы будут работать и очно, и удаленно в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом районе. Посещение школы будет свободным, то есть если родители опасаются за здоровье своего ребенка, они могут перейти на удаленный режим получения знаний. 

Окончательное решение будет объявлено Республиканской специальной комиссией.

Следует отметить, что, несмотря на изменение правил карантина, Министерство народного образования продолжит практику онлайн-занятий, которые станут дополнительным подспорьем для школьников и учителей.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (751)
Теги:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, коронавирус, Узбекистан, учебный год, онлайн, школьники, школа, Министерство народного образования Узбекистана



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