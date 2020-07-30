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Учитель в классе

МНО призвало учителей отстаивать свои законные права

© Sputnik / Саид Царнаев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200730/14662313/MNO-prizvalo-uchiteley-otstaivat-svoi-zakonnye-prava.html

За последние годы в стране были защищены права 37 910 педагогов, привлечены к ответственности трое должностных лиц.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Министерство народного образования (МНО) Узбекистана призвало школьных педагогов не допускать нарушения их законных прав. Обращение опубликовано на Telegram-канале пресс-службы.

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"Уважаемые учителя! Не допускайте вовлечения в работу, не связанную с вашими служебными обязанностями, в принудительный труд, в том числе в благоустройство и озеленение территорий районов и городов, сезонные сельскохозяйственные работы и другие виды деятельности. В случае нарушения ваших законных прав обратитесь в Генеральную прокуратуру Узбекистана и Министерство занятости и трудовых отношений республики", — говорится в публикации.

Также в МНО рассказали, что за последние годы в стране были защищены права 37 910 педагогов, привлечены к ответственности трое должностных лиц.

Напомним, в январе в Узбекистане была усилена ответственность за административное принуждение к труду в какой-либо форме (за исключением случаев, предусмотренных законом). Оно влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых расчетных величин (ранее — от 10 до 30 БРВ. — Прим. ред.).

Теги:
принудительный труд, учитель, учителя, Узбекистан, Министерство народного образования Узбекистана



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