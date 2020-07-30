Федерация мигрантов РФ поздравила мусульман с наступающим Курбан-байрамом

Курбан-байрам — один из двух главных мусульманских праздников наряду с Ураза-байрамом. В этом году он наступает 31 июля.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов поздравил мусульман с наступающим праздником Курбан-байрам (в Узбекистане — Курбан-хайит. — Прим. ред.). Обращение опубликовано на официальном YouTube-канале ФМР.

"В этот светлый праздник мне хочется пожелать вам всего наилучшего, чтобы ваши дети хорошо учились, родители никогда не болели и все было хорошо во всех сферах жизни, — сказал Коженов. — Это был очень непростой год: в период пандемии кто-то потерял работу, у кого-то заболели родственники, до сих пор частично закрыты границы, многие не могут вернуться домой".

Президент ФМР призвал мигрантов помогать друг другу и оказывать посильную поддержку в сложных ситуациях.

"Многие показали себя с хорошей стороны: помогали друг другу, была организована помощь нуждающимся, но каждый из вас, когда помогал кому-то другому, сделал для всех гораздо больше. Мы бы хотели, чтобы эта практика сохранялась и вы всегда старались помочь друг другу", — заключил Коженов.

Курбан-байрам — один из двух главных мусульманских праздников наряду с Ураза-байрамом. Он приходится на десятый день священного месяца Зуль-Хиджа. Согласно исламской традиции, в честь праздника каждый мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Курбан-байрам также знаменует собой окончание хаджа — ежегодного паломничества в Мекку. Однако из-за пандемии коронавируса власти Саудовской Аравии приостановили хадж для паломников из-за рубежа.

В Узбекистане Курбан-хайит будет праздноваться 31 июля в соответствии с религиозными традициями, но с соблюдением мер карантина против коронавируса.